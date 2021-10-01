Проект «Активное долголетие» в Приморье помогает найти новый смысл жизни

Праздник прошел с размахом. Фото: Александр ЩЕРБАК

В первый день октября пенсионеры встретились в Седанка парке, чтобы отметить День пожилого человека. Организаторы подготовили динамичную двухчасовую программу: пели, танцевали, вспоминали былое, соревновались в веселых стартах и дефилировали на конкурсе осенних шляпок. Мероприятие проходило в рамках проекта «Активное долголетие», который реализуется в Приморье с 2015 года на базе Центра социального обслуживания населения.

Проект «Активное долголетие» направлен на вовлечение людей пожилого возраста в культурную и спортивную деятельность. По словам заведующей социально-геронтологическим отделением “Активное долголетие” Елены Данила, участвуют в основном женщины, мужчин всегда мало, но им очень рады, а в программе занятий можно найти увлечение на любой вкус.

У нас есть когнитивная гимнастика, скандинавская ходьба в Нескучном саду, много психологических направлений типа ДАО-терапии. Занятия проходят каждый день, кроме субботы и воскресенья на Иртышской, 8, в здании Центра, который работает до пяти вечера. Там у нас уже есть комната для рукоделия, трансформируемый спортивный зал, библиотека, где проходят литературные вечера, - рассказала специалист, добавив, что всего по программе «Активное долголетие» занимаются 300 человек.

В Седанка-парк приехали самые активные участники. Мероприятия для пожилых проходят круглогодично: в Центре, на улице, нередко устраиваются выездные встречи.

Как рассказала самый возрастной участник встречи Ирина Яковлевна Андреева, которой через три месяца исполнится 86 лет, благодаря проекту у нее появился новый смысл жизни.

– Я уже три года хожу на цигун, на танцы. Сейчас еще пошла на когнитивную гимнастику, там у нас литературные вечера бывают, пишем рассказы. Еще играем в игру - достаем бумажку, там написано, например, олень, вот нужно оленя показать, остальные отгадывают, - посмеялась Ирина Яколевна.

Улыбчивая участница праздника рассказала о своих увлечениях. Фото: Александр ЩЕРБАК

Другая участница Раиса Алексеевна Чернышева поделилась, что помимо цигуна ходит три раза в неделю на фитнес, коуч-йогу и по вторникам на йогу смеха.

– Летом у нас была танцевальная аэробика. Каждую субботу мы новые танцы: цыганские, еврейские, русские, вальс, танго, польский полонез. Я не стесняюсь своего возраста (76 лет). Родилась в мае 45-го, ровно через неделю после Победы. А занимаемся мы не для кого-то, для себя, нужно самому себя веселить, - рассказала Раиса Алексеевна.

Активный образ жизни помогает выглядеть Раисе Алексеевне прекрасно. Фото: Александр ЩЕРБАК

Отметим, что проект реализуется не только во Владивостоке. По всему краю пенсионеры имеют возможность разнообразить свои будни и найти для себя что-то новое.