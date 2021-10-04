«Они беспринципные»: В Артеме собутыльники съели пса, которого хозяйка ждала еще до рождения

Фото: предоставлено КП

«Боюсь проснуться. Проснуться и понять, что это реальность» – так свое послание в социальных сетях начала Анна, хозяйка юного кобеля овчарки по кличке Лео. Выбор на овчарку пал неслучайно: в ночь, когда она решила взять пса, Анне приснилось, как пес этой породы защитил ее семью от грабителей. Не прошло и двух месяцев, как пес пропал. Сообщение от анонима гласило, что собаку могут съесть. Но когда Анна впервые посмотрела в глаза подозреваемому – было слишком поздно. А ведь именно его, этого пса, как писала Анна в соцсетях, она и ждала – причем, еще до его рождения.

- В один день проснулась с ощущением, что скоро родится мой пес, и мне нужно успеть найти тот питомник, в котором он родится, - рассказывала Анна за пару дней до того, как узнала об ужасе.

«КП» связалась с хозяйкой. Совсем юный, трехмесячный Лео, как сообщила корреспонденту Анна, пропал 29-го сентября в восемь утра. Он был на участке, пока хозяйка отвозила ребенка в детсад. Когда пса не нашли – семья тут же начала действовать: соцсети, объявления, в ход пошло все. С опечаленной женщиной даже связывались мошенники, причем, глубокой ночью. Анна уже стояла у супермаркета, чтобы забрать пса – в одной пижаме. Тогда снова раздался звонок.

- Покажут собаку, но деньги наличкой брать не будут, она [сестра мошенника] боится ... Вы положите деньги на электронный кошелек, она вам отдаст собаку, и разойдемся без претензий, - сообщил голос в час ночи.

Все стало ясно. Анну снова ждала неизвестность. Тогда появился аноним, рассказавший об ужасе живодеров: он сообщил, что с поисками нужно торопиться, иначе собаку съедят.

- Как сьесть, он же щенок ! Но он сказал мне, что они беспринципные; и щенок или взрослая собака – им все равно.

Фото: @anbakai

Анна приехала на место, чтобы познакомиться с Александром – такое имя ей назвал аноним. Собутыльники героя твердили, что не видели собаки – а если бы и видели, то отдали бы за награду. Хозяйка пишет:

- Мы решили продолжать искать Александра. И нашли его! Он оказался «зеком» с богатым опытом и сразу ушел в «несознанку». Тут подьехала я, мы встретились взглядом. Он смотрел на меня так, как смотрит садист на мучения жертвы, НАСЛАЖДАЯСЬ. Был уверен, что не сознается. И мы уйдем: «Я никакой собаки не видел!».

Аноним подтвердил: живодер – именно Александр. На очную встречу неравнодушный идти отказался, однако согласился дать показания для полиции. В отдел удалось увезти и Александра: на момент написания материла Анна пишет заявление в полиции.

По дороге Анне удалось узнать, что весь этот ужас – правда. Хозяйка сказала, что в этот момент хотелось его самого, подозреваемого в живодерстве, разорвать на части. Александр отнекивался, мол, пса он, как минимум, сам не разделывал. Останки он также показать не может – это вообще сделали его братья, сам он не причем.

- Он все наслаждался нашей беспомощностью, понимая, что сделать мы ему ничего не можем, - считает Анна.

«Комсомолка» проследит за историей и даст знать, признают ли подозреваемого в живодерстве виновным и какое наказание изберут.

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