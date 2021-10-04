Во Владивостоке бабушки-билетерши «зажигают» в ТикТоке

Теперь пенсионерки – звезды соцсети Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ТикТок-аккаунт владивостокского кинотеатра «Москва» удивляет своими видео. Героями роликов стали не девушки с модельной внешностью, а бабушки-билетерши – Людмила и Наталья. Артистизма этим женщинам не занимать. Они с удовольствием принимают участие во всех съемках, разбираются в трендах модной социальной сети и даже предлагают новые идеи для аккаунта кинотеатра. Корреспондент «КП – Владивосток» пообщался с продвинутыми пенсионерками.

БОЙКИЕ СТАРУШКИ В МОДНОЙ СОЦСЕТИ

Идея видеороликов с бабушками пришла в голову контент-менеджеру кинотеатра Артему Карпову. Молодой человек снимает свои видео, но решил, что «Москве» нужно тоже не отставать от трендов, и озвучил на одном из собраний свою задумку. Мнения среди сотрудников разделились, в кинотеатре четыре билетера, половина отнеслась к идее скептически, а вот Наталья и Людмила решили рискнуть. Первые видеоролики дались ох как нелегко. Артем рассказал, что на съемку десяти тиктоков ушло почти восемь часов. Не все получилось снять с первого раза, где-то актрисы стеснялись, но постепенно начали получать удовольствие от творческого процесса.

– Появилась мысль – почему бы не сделать нашему кинотеатру что-то интересное в соцсетях. Думал над тем, с чем же ассоциируется кинотеатр. Хотелось продвигать какое-то конкретное лицо, а не просто делать обзоры на фильмы или рандомные видеоролики. И тут я вспомнил, кто является душой кинотеатров, ну, конечно же билетеры. Именно старой закалки, бойкие старушки. Как же нам повезло с сотрудниками, Наталья и Людмила сразу же загорелись идеей, – рассказывает Артем.

ЗВЕЗДЫ ТИКТОКА

Местные жители уже узнают звезд кинотеатра. Отмечают, что их всегда встречают с улыбками и заряжают хорошим настроением. С бабушками фотографируются, а особым счастливчикам выдается возможность принять участие в съемках.

В роликах Людмила и Наталья играют бойких сотрудниц кинотеатра, которые делают все возможное, чтобы в кинозале соблюдался порядок. И эти образы очень полюбились зрителям. Коллеги женщин заразились их энтузиазмом и тоже хотят принимать участие в таком забавном творческом процессе. Теперь все чаще можно заметить в роликах разнорабочего Анатолия, ему приписывают юмористическую любовную линию с Натальей. Зрители отмечают, что за ТикТок-аккаунтом кинотеатра стало следить интереснее, чем за сериалом.

Но главной звездой ТикТока кинотеатра «Москва» стала Людмила Сигова! Ее фото висят на афишах, а рекламный ролик с ее участием крутят перед началом сеансов. Женщина работает в кинотеатре уже пять лет. Она с теплотой отзывается о своем коллективе, а к ТикТоку относится положительно, знала о нем до того, как начала принимать участие в съемках, но даже подумать не могла, что обретет такую популярность и будет получать столько восторженных комментариев от молодежи.

– Соглашаюсь сниматься во всех роликах, мне очень нравится, я и сама предлагаю идеи для новых видео. Правда, поначалу я стеснялась, поэтому не все получалось отснять все так быстро, как хотелось бы, но теперь я чувствую себя уверенно в кадре. Снимаем видео непосредственно в кинотеатре, я ведь все-таки билетер, – рассказывает Людмила.

МЕЧТАЛА О ТЕАТРЕ С ДЕТСТВА

Своего аккаунта у актрисы в ТикТоке нет, но она не отрицает, что в дальнейшем это, возможно, произойдет. У Людмилы большая любовь к кино и театру, в детстве она грезила о сцене, играла в школьных спектаклях, но никогда не задумывалась об этом всерьез. Однако актерское мастерство ее все-таки нашло прямо на рабочем месте. Коллеги отмечают артистизм женщины и заряжаются ее энергией, теперь многие сотрудники просят, чтобы их звали, когда будут проходить очередные съемки.

– Знаете, я очень позитивный человек, люблю встречаться с друзьями, хожу в цирк, кинотеатры, а еще мне очень нравится наш город. Гуляю в свободное время по Владивостоку, он очень красивый. Не похож ни на какой другой, – делится с корреспондентом «КП-Владивосток» Людмила.

Семья бабушки очень положительно отзывается об ее участии в съемках. Внучка рассказывает одноклассникам, родственники из Германии поддерживают такой современный подход к жизни, а подруги смеются над роликами вместе с Людмилой.

ОТНОШЕНИЕ – СКЕПТИЧЕСКОЕ

Вторая актриса – Наталья Александровна вообще не сидит в социальных сетях и даже не подозревает о том, какой знаменитостью она стала в ТикТоке. Однако корреспонденту редакции удалось пообщаться с пенсионеркой по телефону.

– Я человек жизнерадостный и активный, идея со съемкой забавных видео мне очень понравилась. А почему бы и нет? Правда, я ни один из роликов не видела, да и не хочу смотреть, почему – не знаю. Наверное, потому что к самому ТикТоку у меня отношение скептическое. Семья узнала совсем недавно, что я снимаюсь в видеороликах, посмеялись, но по-доброму, никто не осуждал, – рассказала Наталья.

У бабушки очень хорошие отношения с коллегами, она угощает их пирожками и грибами. В отличие от Людмилы, Наталья никогда не задумывалась о карьере актрисы, но играет свою роль очень хорошо. Свое свободное время проводит с семьей и очень любит смотреть боевики.

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