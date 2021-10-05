«Будет еще падать в ноги»: в Приморье пьяный водитель «равчика» разгромил жилой двор

Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv_

В Находке в объектив камер попал нетрезвый водитель: в районе своего жилого дома при попытке припарковаться он устроил настоящий погром. Останавливать пьяного лихача вышли пять человек.

Как сообщают в паблике newsbox24.tv_, где поделились видео: разбито 10 машин и пострадал человек. В «боевике» виновен водитель кроссовера, согласно информации из соцсети, он принимал алкоголь с обеда и к вечеру сел за руль.

В комментариях, ожидаемо, пьяному водителю желают худшего. Но меру пресечения и наказание еще предстоит определить ГИБДД, прокуратуре и суду.

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