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Владивосток5 октября 2021 7:36

«Будет еще падать в ноги»: в Приморье пьяный водитель «равчика» разгромил жилой двор

Неизвестно, хотел он уехать или припарковаться, но записи опасного вождения с камер наблюдения утекли в сеть
Руслан НОВИКОВ
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Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv_

Фото: принтскрин видео, @newsbox24.tv_

В Находке в объектив камер попал нетрезвый водитель: в районе своего жилого дома при попытке припарковаться он устроил настоящий погром. Останавливать пьяного лихача вышли пять человек.

Как сообщают в паблике newsbox24.tv_, где поделились видео: разбито 10 машин и пострадал человек. В «боевике» виновен водитель кроссовера, согласно информации из соцсети, он принимал алкоголь с обеда и к вечеру сел за руль.

В комментариях, ожидаемо, пьяному водителю желают худшего. Но меру пресечения и наказание еще предстоит определить ГИБДД, прокуратуре и суду.

Пьяный водитель Находки разгромил двор на RAV4
Видео: newsbox24.tv_

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