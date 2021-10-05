Опаснее гриппа: РС-инфекция грозит новорожденным приморцам

Главы трех детских клиник обсудили профилактику вируса в Приморье Фото: Александр ЩЕРБАК

Респираторно-синцитиальная инфекция способна вызывать тяжелейшие поражения дыхательных систем и легко цепляется к новорожденным детям. В особой группе риска дети до года: рожденные маловесными, «торопыжки» - появившиеся на свет раньше положенного срока, а также малыши с врожденными пороками развития сердца и легких. Для этой категории юных приморцев применяют дорогостоящее лекарство, один флакон которого стоит больше 60 тысяч рублей. А таких спасительных уколов на одного ребенка требуется в среднем от трех до пяти. Главы трех детских клиник обсудили профилактику вируса в Приморском крае и напомнили, что получить услугу иммунизации можно бесплатно.

Опытные приморские врачи могут эффективно распознать болезнь, несмотря на то, что она очень схожа по началу течения с обычной простудой. Как заявила главный внештатный специалист по организации амбулаторной поликлинической помощи детскому населению Минздрава Приморского края – главный врач детской поликлиники №5 Александра Горшкова, инфекция поражает детей младшего возраста и прежде всего новорожденных:

– Инфекция коварна и опасна. Особенно для недоношенных, маловесных детей, детей с врожденными пороками сердечно-сосудистой системы и патологией бронхолегочной системы. У 42% таких детей находится эта инфекция. Половина от этого числа нуждается в госпитализации и нахождении на ИВЛ более десяти дней. Введение инъекции помогает ребеночку раздышаться, – рассказала специалист, добавив, что Приморье одним из первых завело услугу иммунизации от инфекции через систему ОМС.

Врач отметила, что дорогостоящий препарат вводится из расчета на вес ребенка. Требуется минимум три введения с интервалом в четыре недели, причем лучше с октября по апрель, когда происходит подъем заболеваемости.

Опытные врачи могут распознать болезнь, хотя она очень схожа с обычной простудой Фото: Александр ЩЕРБАК

По словам главного врача детской клинической больницы №1 Инны Зеленковой, РС-инфекция уже достаточно долго и пристально изучается, потому что имеет высокий уровень летальности:

– Из-за инфекции заболевания очень быстро развиваются. В Приморском крае с 2017 года активно приступили к закупке и разгруппировке препарата. Это необходимо делать, и мы всячески информируем родителей, порой даже просим сделать инъекцию. По мировой статистике, 80% всех бронхиолитов у детей раннего возраста происходят из-за РС-инфекции, – подчеркнула Зеленкова.

Специалисты добавили, что после инъекции может возникнуть небольшая аллергическая реакция, как и от любого другого препарата.

– Мы имеем определенный опыт работы с этим иммунным препаратом и сделали уже определенный скрининг: максимальная реакция – это покраснение, других побочных случаев не было отмечено. А вот то, что эти дети не болеют пневмониями – тоже уже отмечено, – сказала главный врач детской поликлиники №3 Светлана Нагибко.

После первой прививки за ребенком наблюдают 30 минут, после этого еще три дня участковый врач посещает ребенка, и в течение года малыш состоит на диспансерном учете.

Детей из края, которым показана данная иммунизация, также приглашают для ее проведения во Владивосток. Между приморскими больницами идет активный обмен информацией. Все педиатры края знают о бесплатной возможности сделать инъекцию от опасной инфекции, заверили главврачи. Также нет дефицита препарата, в случае необходимости его можно быстро заказать и доставить.

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