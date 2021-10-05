Замначальника УМВД Приморья: «Кругозор у опера всегда должен быть чуть шире, чем у преступника»

Эдуард Хавабу Фото: УМВД России по Приморскому краю

Уголовный розыск – одно из наиболее крупных и важных подразделений МВД. Служба оперативников постоянно связана с риском и самоотверженностью. Погони, перестрелки, засады, встречи с преступником один на один – сотруднику уголовного розыска надо быть готовым к вызову всегда. Профессиональный праздник сотрудники уголовного розыска России отмечают ежегодно 5 октября. О буднях современных сыщиков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» Эдуард Хавабу, заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю, начальник полиции, полковник полиции.

На вопрос, что повлияло на выбор профессии, гость в студии рассказал о своей первой практике в следственных органах и о том, как старшие товарищи многозначно объясняли, что это – работа для настоящих мужчин. Она интересна, связана с большим риском, а в нулевые, когда Эдуард Хавабу только пришел работать в уголовный розыск, спецназ редко поднимали, опера сами задерживали, и это добавляло какого-то шарма, исключительности и особенности. А лучшим сериалом, который правдиво отражает работу оперов, назвал ставший классикой фильм «Место встречи изменить нельзя». Да и современные фильмы, по мнению полковника полиции, безусловно, отражают правду. И среди них – сериал «Ментовские войны». Конечно, кто-то может с ним поспорить, но те, кто знает профессию, наверняка согласятся с мнением, что первые части сериала наиболее приближены к реальности, к той самой работе, где место для подвига совершенно мало, и в основном это рутина. Но фильм показывал самое интересное.

– Каким должен быть современный сотрудник уголовного розыска?

– Сотрудник УГРО должен соответствовать своему времени, идти в ногу с ним, развиваться, и современные технологии должны быть не чужды. Но самое главное, что должно быть у сотрудника уголовного розыска, оно уже сформировано столетием службы, – это интерес. Незабвенный и незыблемый интерес к своей работе. Интерес, благодаря которому работа будет перевешивать семью, если их положить на чаши весов. Ты получаешь информацию о том, что где-то появился преступник, и ты идешь его задерживать. У тебя день рождения, а тут появляется зацепка о преступнике, ты пойдешь дальше по этой зацепке. То есть все личное, к несчастью для семьи, уходит на второй план. Но именно такими я вижу современных оперативников, которые с годами, приобретая опыт, становятся операми с большой буквы.

– Каков тот пул знаний и навыков, которыми должен сейчас обладать оперативник?

– Важные слова сказал прародитель нашей системы. Нужно относиться с большой честностью к своему делу, преследовать восстановление справедливости и, конечно же, никогда, ни при каких обстоятельствах не останавливаться на полпути при раскрытии преступления. Если появляется что-то новое, неважно, имеет это отношение к твоему делу или пока нет, ты должен интересоваться этим. Кругозор у сотрудника всегда должен быть чуть шире, чем у преступника, тогда сотрудник будет успешным. Сотрудник должен знать в совершенстве не только уголовный кодекс, все законы и нормативные акты, но и должен развиваться, как и любой гражданин. И неотъемлемая часть работы опера – быть где-то психологом, где-то учителем.

– Насколько изменилась ваша работа с внедрением в нашу жизнь цифровых технологий? Сложнее или легче стало работать?

– Любые новшества вызывают определенные сложности, нужно время, чтобы в них разобраться. Но нужно признать, что преступный элемент, благодаря которому, в том числе, и движется прогресс, разбирается также активно во всем новом. Сейчас всем известная проблема – IT-преступления. Это когда трусливый жулик сидит где-нибудь у себя в теплом помещении, берет телефон и звонит честному порядочному гражданину, убедительно рассказывая истории и байки о том, что у него собираются похитить все его сбережения. Гражданин ведется на эту уловку и перечисляет суммы. С одной стороны, это сложные дела, требуется время, но с другой стороны, любое действие в интернете оставляет след, и шансы найти преступника очень высоки. Раскрываемость по данному виду преступлений растет с каждым днем, как и их регистрация. Невзирая на нашу профилактическую работу с участием радио и телевидения, граждане очень доверчивые. Раскрываемость таких преступлений выросла где-то на 5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

– Каких преступлений сейчас больше?

– Именно IT-преступлений. Если взять Приморье по 9 месяцам, то регистрация преступлений у нас порядка 26,5 тысяч. И вот порядка 5,5 тысяч – это как раз IT-преступления, и они дают основной рост.

– Если взять количество дел, то каков процент раскрываемости? Какие преступления сложнее всего раскрываются?

– В районе 50 процентов. Это, по нашему мнению, недостаточный процент, надо стремиться в лучшую сторону. Влияют на эту цифру те самые IT-преступления. Я так скажу: знаково можно отметить результативность работы органов полиции – это снижение количество убийств, снижение причинения тяжкого вреда здоровью, снижение квартирных краж, разбойных нападений, грабежей, краж автотранспорта, а вот IT-преступления – дистанционные, они идут в рост, и тем самым растет количество всех преступлений. Раскрывать их не быстрее, и граждане остаются без восстановленных прав.

– Доступность информации в социальных сетях помогает или мешает работать?

– Мы научились ее разбирать, отсеивать фейковую информацию. Она помогает. Очень важно правильно отнестись к информации, понять, где ложь. Работаем со всем массивом практически. Любая информация требует проверки, а проверка – это какие-то люди, указанные события, всегда можно найти исходные данные.

– А можете составить типичный портрет сегодняшнего преступника? Насколько изменился преступный мир?

– По большей части этот типаж не изменился. Как правило, это человек, который уже с детства склонен к правонарушениям. Привлекается сначала по незначительным статьям, в последующем, даже если не отбывал реального срока, почему-то считает, что это кредо его жизни. Чем взрослее, тем больше люди понимают, что это был неправильный выбор. Ну а дальше, работать не хочет, проще у кого-то отобрать, с применением силы или без… В общем, вести такой праздный образ жизни. Они же разные типажи преступников. Я сейчас говорю о тех, кто не хочет работать, а хочет припеваючи жить. Есть преступники, которые все-таки, я считаю, являются больными. Это те люди, которые совершают преступления в отношении женщин, несовершеннолетних – насилие, убийство. Здесь сложно нам, нормальным людям, воспринять это как что-то умышленное без отсутствия каких-то болезненных составляющих. И есть новый вид преступников (мы говорим о преступлениях, которые совершаются дистанционно) – это психологи, на уловки и удочки которых может попасться кто угодно.

– 5 октября в России свой праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Как вы к нему готовитесь?

– Этот праздник специфичный. Люди, которые отмечают его, чаще всего ходят не в форме, а носят во время работы гражданскую одежду, работают с населением. Не всегда, и даже, наверное, чаще, они недооценены. Именно в этот день мы поздравляем и чествуем, прежде всего, ветеранов, потому что без них не было бы традиций, которые сложились в службе. И не было бы самой главной традиции, которая прослеживается через годы, – вор должен сидеть в тюрьме. Хочу поздравить своих коллег с праздником! Пожелать им оперской удачи, личного счастья, и чтобы никогда не пропадал интерес к тому делу, которым вы занимаетесь! Поверьте, он очень нужен.

«КП-Владивосток» присоединяется к поздравлениям, желает сотрудникам уголовного розыска здоровья удачи и 100% раскрытия дел.

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