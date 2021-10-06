Ее видели всего пару раз. В Приморье обнаружили новый вид летучих мышей в нацпарке «Земля Леопарда»

Ну не красавица ли? Фото: пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"

Ученые обнаружили на охраняемой территории нацпарка «Земля Леопарда» новый вид летучей мыши. Длиннохвостая ночница до этого не посещала нацпарк – вид занесен в Красную книгу Приморья. Это одна из самых малоизученных летучих мышек.

Сотрудники нацпарка рассказали, что летунью встретили в экспедиции, которая и должна была «инвентаризировать» видовое разнообразие летучих мышей. Редкую гостью отловили безопасно для ее здоровья, демократичным методом – с помощью паутинных сетей. Исследованием занялись ученые ДВО РАН и Тюменского государственного университета.

Заметили уникальную летучую мышку впервые во Владивостоке в 1891 году, затем длиннохвостую находили всего лишь несколько раз. Например, окрестности города хищница посещала в 1960-ые.

Длиннохвостная ночница – маленький, но удалой хищник. Она размером с ночную бабочку, как рассказали сотрудники «Земли Леопарда» - до пяти сантиметров в длину. Охотится летунья на ночных насекомых, чтобы «видеть» в темноте и ориентироваться – она использует эхолокацию. Она предпочитает смешанные леса с реками: над водой глубокой ночью мышь и ловит пищу.

- На «Земле леопарда» достаточно развита речная сеть, поэтому охотничьих угодий длиннохвостой ночнице здесь хватает, - добавили специалисты нацпарка.

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