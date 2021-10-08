Почта России предлагает приморцам оформить подписку на любимые издания в один клик

Для оформления подписки не обязательно посещать отделение почты. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Приморья могут оформить подписку на газеты «Комсомольская правда», «Телепрограмма», детские журналы «Ми-ми-мишки», «Простоквашино», «Фиксики» в мобильном приложении Почты России или на сайте podpiska.pochta.ru, не посещая почтовое отделение.

Для того чтобы оформить подписку на периодические издания в меню мобильного приложения Почты России, выберите раздел «Подписка на журналы и газеты».

Выберите издание, воспользовавшись строкой поиска по названию, темам или алфавиту.

Выбрав издание, можно узнать подробную информацию о нем. Каждое издание имеет собственную страницу с изображением его обложки, описанием и указанием стоимости.

Заполните форму. В зависимости от выбранного формата доставки введите или адрес получателя, или номер почтового отделения, или номер абонементного ящика. Заполните строку, начиная с регионального, областного или краевого центра, выбрав появившийся адрес из автоподсказок. Введите фамилию и имя получателя.

Выберите период подписки. Обратите внимание, что по умолчанию выбран максимальный подписной период.

Переместитесь в «Корзину» и, выбрав удобный способ оплаты, нажмите «Оплатить».1

В личном кабинете вы можете отслеживать информацию о своих подписках. Когда подписной период подойдет к концу, продлите его, нажав «Продлить подписку».

Отметим, что с 4 по 14 октября оформить подписку на газеты и журналы по каталогу Почты России можно со скидкой до 30%. В акции участвуют более 2000 периодических изданий первого полугодия 2022г. В мобильном приложении Почты России издания, участвующие в акции, отмечены специальным значком с указанием размера скидки. Оформить подписку на периодику издательского дома «Комсомольская правда» можно со скидкой до 18%.

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