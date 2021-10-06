Владивосток лишится одного из своих кинотеатров

"Москву" попросили на выход из здания на Первой Речке. Фото предоставлено руководством кинотеатра «Москва»

Во Владивостоке станет одним кинотеатром меньше, по крайней мере, на некоторое время. Покинуть многолетнее место расположения по решению суда придется кинотеатру «Москва» (бывший New Wave Cinema) на Первой речке.

Как пишет городской портал Vl.ru, владельцы кинотеатра окончательно проиграли длящийся с 2016 года судебный спор с администрацией Владивостока по расторжению договора аренды помещения на Океанском проспекте, 111.

В 1999 году владельцы кинотеатра арендовали это здание на 49 лет по цене 200 долларов в месяц, а договор был составлен так, что изменить его было невозможно. В том числе, установить экономически обоснованную арендную плату.

В 2016 году мэрия пошла в суд с иском о расторжении договора аренды с владельцами кинотеатра. Основанием послужили нецелевое использования помещений (по договору, в здании должен располагаться кинотеатр, а в его помещениях открылись кафе, пункты розничной торговли и ломбард), а также несогласованная перепланировка.

Арбитражный суд Приморского края постановил расторгнуть договор аренды, после его решение подтвердила апелляционная инстанция.

5 октября точку в деле поставил Арбитражный суд Дальневосточного округа, оставив в силе решение судов первой и апелляционной инстанций.

Таким образом, в ближайшее время кинотеатру придется переехать из здания, который он занимал еще с советских лет.

Кинотеатр «Москва» открылся во Владивостоке 8 июля 1989 года. Строился как фирменный кинотеатр киностудии «Мосфильм». В 90-х перешел под контроль коммерсантов, в нулевых был переименован в New Wave Cinema. Историческое название кинотеатру вернули в 2019 году.