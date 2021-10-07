Беларусь приехала в Приморье

Жителей и гостей Владивостока приглашают посетить ярмарку на центральной площади. Фото: Елена Клименко.

С начала этой недели жители Владивостока заметили на центральной площади города необычные павильоны с товарами из Республики Беларусь. А уже в среду, 6 октября, фестиваль-ярмарка белорусской продукции открылась официально - с участием первых лиц региона и гостей из братской страны.

В ближайшие дни здесь можно купить товары самых разных категорий. Молочная продукция от холдингов “Бабушкина Крынка” и Кобринского маслодельно-сыродельного завода, колбасные изделия от Брестского, Бобруйского, Могилевского и Пинского мясокомбинатов, хлебобулочные и кондитерские изделия от компаний “Домочай”, “Красный Пищевик” и “Коммунарка” - 11 крупных белорусских производителей представляют свои товары. А ведь белорусские продукты питания успешно зарекомендовали себя в Приморье еще весной текущего года во время ярмарок белорусских товаров, которые проходим в городах региона.

Ярмарка проработает до 10 октября. Фото: Елена Клименко.

На фестивале можно купить не только продукты питания. Предприятие “Лента” представила линейку гардинного полотна и комплектов для создания уюта в доме. Большой ассортимент женского, мужского и детского трикотажа предлагает пинское предприятие “Полесье”.

И все же ярмарка - это праздник. Официальное открытие фестиваля состоялось в среду, 6 октября. Гостей мероприятия поприветствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. Перед собравшимися выступили приморские и белорусские творческие коллективы, в том числе белорусский ансамбль «ВесялухаNEW&Band», заслуженный коллектив Приморского края, образцовый ансамбль танца «Алиса» и другие.

Олег Кожемяко выступил на открытии ярмарки. Фото: Елена Клименко.

Подобный фестиваль стал возможен и благодаря тому, что экономические и гуманитарные связи между Приморьем и Республикой Беларусь активно укрепляются на протяжении многих лет. И не последнюю роль тут играет глава региона Олег Кожемяко, который не раз возглавлял делегацию Приморского края во время рабочих поездок в Беларусь. И даже личные встречи с главой республики Александром Лукашенко, который даже обещал провести в Приморье отпуск вместе с сыном.

Дружеские отношения перетекают и в экономические. Тем более что в регионе работает государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Сегодня специалисты из Приморья могут знакомиться с работой промышленных предприятий соседней страны, договариваться о совместных проектах, таких как поставки техники или картофеля на посадку.

Также на площади проходит выставка техники. Фото: Елена Клименко.

Что касается фестиваля, как рассказали в министерстве промышленности и торговли Приморского края, он станет центральным событием Дней Беларуси в Приморье. Продлится ярмарка-фестиваль до 10 октября включительно.

Покупатели могут приобрести продукцию с пылу с жару. Фото: Елена Клименко.

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