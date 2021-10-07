Поход в популярный детский супермаркет Владивостока закончился скандалом и потасовкой с охраной

Девочка закричала, когда увидела, что отец и охранник начали толкать друг друга Фото: Евгения ГУСЕВА

Поход по магазинам с ребенком обернулся для семьи из Владивостока неприятной историей. Дарья и ее муж с дочкой поехали за покупками в детский гипермаркет «Rich Family», четырехлетняя малышка отбежала от родителей к выходу, через который, по правилам магазина, выходить нельзя. В магазин войти можно с парковки, а выйти – только с другой стороны здания, такая неудобная система привела к конфликту между отцом девочки и охранниками магазина.

Мужчина пошел за своей дочерью, но его остановил охранник. Со слов Дарьи, ее муж пытался объяснить, что у него нет покупок, и он вернется сразу же, как только заберет дочку, но его не выпускали. Девочка не подходила к родителям, увидела, что ее папа и незнакомые люди начали толкать друг друга и закричала. Отец попытался подбежать к малышке, но к нему подошли еще два охранника и, как сообщает супруга мужчины, один из них ударил его в лицо.

- Мой муж получил легкое сотрясение, у него разорвана губа, а самое страшное, что все это произошло на глазах моей четырехлетней дочери, - рассказывает Дарья.

По словам семьи, пока они ожидали полицейских, представитель руководства данного магазина попыталась обвинить в ситуации отца ребенка. Стражи порядка просмотрели записи с камеры наблюдения, сейчас идет разбирательство, а Дарья ищет свидетелей инцидента. Корреспондент «КП-Владивосток» связался с сотрудниками гипермаркета, но пока что эту ситуацию прокомментировать они не готовы. В Инстаграм-аккаунте магазина также отсутствуют упоминания о случившемся. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку, участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5 проводит проверку обращения 35-летнего местного жителя о том, что охранник детского магазина нанес ему телесные повреждения.

Все участники конфликта опрошены. Полицейским предстоит изучить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кстати говоря, на охранников жалуются не в первый раз. Жительница Приморья рассказала, что столкнулась с грубостью секьюрити, когда приезжала в магазин вместе со своей семьей.

- Мы тоже столкнулись с хамством и неадекватностью охранника в этом магазине. Хотели выйти через другой выход, так как были без покупок. Мужчина в очень грубой форме прогнал меня, бабушку и маленького ребенка на основной выход. После этого не желания туда возвращаться, - поделилась девушка.

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