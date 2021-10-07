Глава дирекции общественных пространств Владивостока идет на повышение

О радостной новости Салават Галиев рассказал на личной страничке в сети. Фото: www.instagram.com/thesalavat

Экс-главу Дирекции общественных пространств Владивостока ждут новые проекты по городскому благоустройству. По словам Салавата Галиева, он останется в Приморье и будет занят в привычной сфере - развитие инфраструктуры и качества жизни приморских горожан:

– Исполняющим обязанности вместо меня назначен Артур Шибаров. Совсем Дирекцию я не покидаю, мы будем взаимодействовать, к тому же я остаюсь в наблюдательном совете. Деятельность ООО «ПроГород» будет очень полезна Владивостоку, тем более, что есть понимание, что нужно городу. Надеюсь, что в новом статусе буду еще более эффективен, - поделился Галиев, пообещав вскоре поделиться подробной информацией о предстоящих проектах в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Галиев рассказал, что его деятельность в ООО «ПроГород» никак не будет связана со строительством города Спутник, хотя организация примет участие в создании проекта вместе с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, «ВЭБ.РФ», Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и правительством Приморского края. Соглашение о совместной работе было подписано на ВЭФ 2021. Отметим, что ООО «Прогород» является дочерней организацией «ВЭБ.РФ».

Напомним, что за полтора года работы Дирекции общественных пространств Владивостока было реализовано больше 20 проектов благоустройства, в том числе полюбившиеся приморцам Игнатьевский сквер, сопка Бурачка, сквер Надибаидзе. Вместе с МТС в обновленные пространства интегрировали интеллектуальную систему видеонаблюдения «Умный сквер», что позволило сделать их более безопасными и уютными. Это нововведение Минстрой РФ признал лучшей реализованной практикой 2020 года.

Галиев в своем инстаграме выразил благодарность коллегам, с кем вместе работал над проектами, и написал: «Продолжим с вами менять Дальний Восток к лучшему!».

Справка:

ООО «ПроГород» специализируется на развитии именно городской экономики. Эта работа включает и строительство современного жилья, и обустройство инфраструктуры вокруг, в том числе общественных пространств, социальных и культурных объектов.

ВЭБ.РФ – это государственная корпорация развития, созданная на фундаменте Внешэкономбанка. Основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов: поставки русской спецникитехники и высокотехнологичноого оборудования за границу, строительство портов, заводов, аэропортов, магистралей и прочими самыми крупными государственными делами. До преобразования в ВЭБ.РФ Внешэкономбанк был основным кредитором строительства олимпийских объектов Сочи.