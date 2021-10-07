Спасительная дамба: реконструкция многострадального Кугуковского водохранилища под Уссурийском близка к завершению

Фото: Вадим ПОПОВ

Реконструкция водохранилища на реке Кугуковке в Уссурийском городском округе близится к завершению. После ввода в эксплуатацию обновленные гидротехнические сооружения встанут на защиту от подтоплений двух сел с населением почти три тысячи человек.

Реконструкцию дамбы Кугуковского водохранилища запланировали после крупнейшего за последнее столетие на Дальнем Востоке наводнения в 2013 году. Ускорить начало работ заставило серьезное повреждение дамбы водохранилища в период паводка 2017 года – произошел перелив и разрушение плотины, а прорвавшаяся вода пошла ниже и затопила села Борисовка и Кугуки.

Фото: Вадим ПОПОВ

Работы по реконструкции (расчистка и дноуглубление водохранилища, реконструкция донного и аварийного водовыпусков) стартовали в 2019 году. Но выполнить их в срок строителям не удалось - в 2020 году очередная паводковая волна и ошибки в проектировании обернулись обвалом строящейся дамбы – подвели грунты. В результате многие работы пришлось начинать с нуля уже новому подрядчику.

На сегодняшний день темп работ восстановлен, хотя строители все равно немного выбиваются из графика. Но обещают наверстать упущенное: вернуться в план к середине октября, а к концу года – полностью сдать объект. В настоящее время строители залили уже 850 кубометров бетона (порядка 70% всех железобетонных работ), смонтировали донный водовыпуск, ведут работы по устранению последствий катастрофы.

Фото: Вадим ПОПОВ

Все работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.». Общий объем финансирования на текущий год – более 120 миллионов рублей, в том числе 107 миллионов — из федерального бюджета.

Как рассказала заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталья Сологуб, побывавшая на месте работ, реконструкция водохранилища – определенный экзамен для Приморья, который позволит приступить к реализации новых объектов защиты от паводков.

Фото: Вадим ПОПОВ

– У нас запланировал еще ряд объектов инженерной защиты населенных пунктов Приморского края, со следующего года их будут финансировать. Набив себе шишки (на реконструкции Кугувского водохранилища – прим.ред.), к этому нужно отнестись по-другому. Проектная документация на все объекты этого плана разработана в 2013 по итогам паводка, где-то изменилась гидрологическая обстановка, нужно заранее смотреть, корректировать всю документацию. Чтобы не получилось катастрофы как в прошлом году, – отметила она.

Для защиты Уссурийска и его окрестностей от подтоплений планируется строительство еще ряда гидротехнических объектов с привлечением федерального софинансирования.

Фото: Вадим ПОПОВ

– Это строительство дамб на Солдатском озере и «Семи ветрах» (район Уссурийска – прим. ред.), а также на реках Раковка и Комаровка. Если будет поддержка со стороны Росводресурсов и министерства финансов, мы к 26-27-му году их поэтапно завершим, – рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович.

Отметим, что Уссурийск и близлежащие села в последние годы серьезно страдают от паводков в период прохождения по краю тайфунов. Только за в 2016-2018 годах наводнения нанесли городу более 1,2 миллиарда рублей ущерба.

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