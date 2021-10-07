Новый год не за горами: во Владивостоке определили места для елочных базаров

Для новогодней торговли уже определили площадки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первом заседании обновленного Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Владивостока согласовали места для торговли елками и новогодними украшениями. Совещание прошло под руководством заместителя главы администрации города Сергея Дмитриенко. Специалисты обсудили, где именно расположатся елочные базары и вопросы благоустройства временных торговых точек.

Согласно концепции, во Владивостоке откроется 50 площадок для продажи елей. Семь из них будут наиболее крупные – от 30 до 50 квадратных метров. Здесь продавцы смогут торговать не только главными символами Нового года, но и украшениями. Другие же будут работать в формате автолавок. Выбрать наиболее подходящий для себя вариант предприниматели смогут на аукционах, которые пройдут в октябре.

Точки расположатся в разных районах города. Фото: vlc.ru

– Мы предлагаем сделать крупные елочные базары площадью 30-50 квадратных метров по семи адресам: Анны Щетининой, 19, Верхнепортовая, 68, Жигура, 48 и 2б, Красного Знамени, 86, Нахимова, 1 и Полярная, 1. Они должны стать местом притяжения горожан и создавать праздничное настроение, – рассказал начальник управления экономического развития города Александр Вициенко.

Торговые места планируется украсить гирляндами, сделать небольшие деревянные ограждения по периметру и разместить яркие баннеры над входными зонами для привлечения внимания. Член совета, вице-президент Союза «Приморской торгово-промышленной палаты» Михаил Веселов поддержал концепцию организации елочных базаров и нестационарных торговых объектов в целом.

– Предлагаю одобрить подход администрации Владивостока к наведению порядка уличной торговли в части размещения НТО, – пояснил он. – Администрация наводит элементарный порядок. Это нормальная, но очень кропотливая работа, поэтому предлагаю утвердить данные объекты для елочных базаров.

Желающий смогут приобрести не только ели, но и сопутствующую атрибутику праздника. Фото: vlc.ru

По словам первого заместителя главы администрации, сейчас во Владивостоке проводится анализ всех нестационарных объектов торговли и оказания услуг. На данный момент их больше тысячи.

– Первые результаты анализа помогли нам определить, как самые «плотные» места, так и найти новые точки для малого и среднего бизнеса в формате НТО. К следующему заседанию совета мы предложим на обсуждение порядка 40 новых площадок для НТО. Сегодня мы также ведем переговоры с несколькими компаниями по созданию цивилизованных рынков в формате НТО, но с благоустройством, закрытыми и удобными зонами торговли, – отметил Сергей Дмитриенко.

Также специалист предложил назначить заместителем председателя Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Владивостока кого-то из бизнес-сообщества. Человек, близкий к предпринимательской деятельности сможет на полных правах осуществлять работу совета – координировать тематики и направления обсуждения.

– На совете будем обсуждать вопросы, которые действительно волнуют бизнес. Прошу подумать, если кто-то из вас готов выдвинуть свою кандидатуру, то на следующем заседании совета можно проголосовать, – обратился к предпринимателям Сергей Дмитриенко.

Стоит отметить, что в прошлом году в столице Приморья работали 16 площадок для продажи елок. Официальная торговля велась с 12 по 31 декабря. В торговых точках также можно было приобрести сопутствующую праздничную атрибутику – от хвойных букетов и надверных гирлянд до игрушек и подставок для елей.

Предприниматели смогут выбрать площадку во время электронного аукциона. Фото: vlc.ru

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