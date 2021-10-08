Александр Ролик остается спикером парламента Приморья

Александр Ролик будет возглавлять приморский парламент второй созыв подряд Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Единоросс Александр Ролик, руководивший прошлым созывом Законодательного собрания Приморья, вновь избран на пост спикера приморского парламента. Большинство депутатов нового созыва проголосовали за его кандидатуру.

Кандидатуру Александра Ролика, возглавлявшего приморский парламент шестого созыва, на пост спикера выдвинула фракция «Единой России». Своего кандидата предложили и приморские коммунисты – им стал депутат четырех созывов ЗС ПК, старейший парламентарий в нынешнем созыве Владимир Беспалов. У других партий кандидатов в спикеры не нашлось.

По итогам тайного голосования Александр Ролик получил большинство голосов депутатов - 26 из 40. За Владимира Беспалова свои голоса отдали 14 депутатов.

Александр Ролик родился 28 апреля 1956 года в городе Ростове-на-Дону. В 1978 году с отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, в 1991 году – Дальневосточный социально-политический институт. С 1978 по 1981 годы занимался преподавательской работой. С 1981 по 1992 годы служил в органах госбезопасности, с 1992 по 2003 годы служил в органах налоговой полиции, в том числе руководил краевым управлением налоговой полиции, с 2003 по 2010 годы – начальник приморского управления Госнаркоконтроля. С 2010 по 2012 годы возглавлял управление Минюста по Приморскому краю. С 2012 по 2016 годы работал вице-губернатором Приморского края, курировал внутреннюю политику и взаимодействие с правоохранительными органами. В 2016 году был избран депутатом ЗС ПК от партии «Единая Россия», занял должность спикера краевого парламента. 19 сентября 2021 года избран депутатом ЗС ПК седьмого созыва от партии «Единая Россия». Заслуженный юрист Российской Федерации. Кандидат юридических наук.

Напомним, что сегодня, 8 октября, законодательный орган Приморского края нового созыва проводит первое организационное заседание. На нем, помимо спикера, депутатам предстоит выбрать его заместителей, поделить между собой комитеты, а также утвердить кандидатуру представителя от Заксобрания в Совете Федерации РФ.

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