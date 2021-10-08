Урезали по живому: новые депутаты Приморья начали работу с сокращения трат на себя и своих помощников

Приморский парламент начал работу с урезания трат на свою деятельность. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Приморский парламент нового созыва, собравшийся в пятницу, 8 октября на свое первое заседание, начал работу с существенного сокращения бюджетных трат на свою деятельность. Не без споров и возмущения депутаты все же приняли сразу в трех чтениях соответствующий законопроект, внесенный губернатором Приморья Олегом Кожемяко .

Законопроект о внесении изменений в закон о статусе краевого депутата базировался на ранее высказанной губернатором Приморья Олегом Кожемяко инициативе о необходимости сокращения трат на деятельность представительного органа с направлением освободившихся средств на нужды здравоохранения.

Согласно ему, получать зарплату в приморском парламенте отныне должны не 31 депутат, как раньше, а только 20, конкретные персоналии которых определит Совет ЗС ПК. Число помощников депутатов, получающих зарплату по срочному трудовому договору должно уменьшить с 10 до трех, а ежемесячный фонд оплаты труда на них сократится вдвое - с 250 тысяч рублей до 125 тысяч рублей. При этом законопроект вводит еще одну зарплатную ставку для зампреда краевого парламента: если раньше на денежное довольствие мог рассчитывать только один вице-спикер Заксобрания, то по новому порядку - два.

Обсуждение законопроекта не обошлось без недовольства со стороны отдельных депутатов. Решительно против сокращения трат на аппарат выступили представители компартии.

В частности, депутат от КПРФ Геннадий Шульга предложил для поддержки медработников начать с сокращения зарплаты краевого министра здравоохранения и подумать о сокращении зарплаты самих депутатов, а может и вовсе их отменить. Урезание трат на помощников – это удар по эффективности деятельности народных избранников, заявил депутат.

Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина сообщила, что не за горами и оптимизация трат на краевых чиновников – планируется укрупнение отдельных структур правительства и сокращение части сотрудников. Урезать бюджет на деятельность законодателей решили после анализа трат на деятельность представительных органов в других субъектах ДФО, сообщила она. Сравнение оказалось не в пользу приморских депутатов.

- Расходы на представительные органы у нас неадекватно большие по сравнению с другими субъектами. В четыре раза больше, чем в Амурской области и Забайкалье, в 2,7 раза больше, чем на Камчатке, - констатировала Щербина.

После недолгих пререканий краевой парламент большинством голосов все же одобрил законопроект во всех трех чтениях.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», 23 сентября губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой существенно сократить краевые расходы на депутатский корпус, а освободившиеся деньги направить на решение проблем нехватки врачей в районах края.