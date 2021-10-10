Спал с бездомным щенком в заброшенном здании. В Приморье разыскали пропавшего девятилетнего мальчика

Обшарпанный диван, который для ночлега выбрал себе ребенок. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

История со счастливым концом приключилась в Уссурийске в субботу, 9 октября. В полицию с просьбой помочь обратилась местная жительница. Маленький сын женщины не вернулся домой с прогулки. Найти его своими силами ей не удалось. Подробнее – в материале «Комсомольской правды».

Пропавший малыш. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Девятилетний житель Уссурийска отправился на прогулку и не вернулся домой в оговоренное с мамой время. Естественно, женщина забила тревогу и сразу же отправилась на поиски сына. Результатов обход предполагаемых мест прогулок ребенка не дал. Уже ночью встревоженная мать обратилась в полицию, которая и подключилась к поискам.

Дежурный, получив сигнал, как и полагается, оповестил все наружные наряды полиции о случившемся. Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Алексей Марченков совместно с оперуполномоченным уголовного розыска старшим лейтенантом полиции Александром Гевелем решили начать поиски с подъездов, чердаков и подвалов домов. В ход пошли гаражи и заброшенные здания. В одном из таких, к счастью, пропажу удалось найти.

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции Алексей Марченков. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Старая заброшка по улице Жуковского в Уссурийске притягивает немало любителей «экстрима». Судя по тому, что в некоторых помещениях есть какие-никакие, но предметы быта, гости здесь бывают часто. Вот и в этот раз временным постояльцем одной из комнат стал девятилетний мальчик. Ребенок спал на потрепанном диване, укрывшись первым, что попало под руку. Под боком у него сопел бездомный щенок, согревая ребенка своим теплом. Мальчика тут же разбудили и забрали в отдел.

Чуть позже инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что ребенок, заигравшись, попросту не заметил, как на город опустилась тьма. Мальчик побоялся идти домой, зная, что будет наказан за опоздание. Тогда на пути у него появился тот самый заброшенный дом на Жуковоского, где он и остался на ночевку.

Старая заброшка на жуковского. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали, что полицейские провели со школьником и его матерью профилактическую беседу, после чего передали в семью.

- Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Несмотря на позднее время суток и низкие температуры воздуха, которая установилась в городе с приходом осени, здоровью ребенка ничего не угрожало, - говорится в сообщении.

Комната в заброшенном доме. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Мать мальчика в свою очередь выразила огромную благодарность сотрудникам полиции, которые нашли ее сына целым и невредимым.

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