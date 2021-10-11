Познакомиться с культурой Японии жители Владивостока могут на новой выставке «Летний путь Северного моря»

Погрузиться в Японскую культуру помогают и мелкие детали. Фото: Кристина ЛОГУНОВА

4 октября в рамках Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов в арт-галерее «Централь» открылась фотовыставка под названием «Летний путь Северного моря». Автор работ – приморский фотохудожник Вячеслав Фурашов предлагает нам совершить путешествие в Японию, а именно на самый северный остров Хоккайдо.

Это не просто фотографии, это настоящие произведения искусства, ведь за каждым снимком кроется своя история, в которую призывает окунуться автор. Озеро Тойа, лавандовые поля, горячие источники Ноборибэцу – все это можно увидеть на фотокартинах на вертикально висящих свитках (какэмоно) и горизонтально (эмакимоно). Именно этот формат придает выставке утонченность и с большей силой погружает нас в атмосферу Японии.

В галерее каждый сможет ознакомиться с тематическими видео, получить информационные материалы и совершить небольшое туристическое путешествие по Японским достопримечательностям.

В рамках выставки «Летний путь Северного моря» жителям города предлагается посетить еще несколько мероприятий. Первое из них – это лекция под названием «История японского кимоно» от кандидата исторических наук Ольги Хованчук. Творческая встреча направлена на изучение традиционного японского костюма, его историю и особенности. Каждый сможет узнать, как правильно надевать кимоно, какие виды традиционного наряда используются в быту, а также узнать какова же роль костюма в жизни японца.

Лекция состоится 15 октября в 18.00 в Арт-галерее «Централь».

Еще одно интересное событие состоится 22 октября в 18.00. Это творческая встреча с шеф-поваром кафе японской кухни «Эбису» Андреем Юрченко. На своей лекции «Японская кухня: доступное гастрономическое путешествие» маэстро кухни поделится японскими традициями, вкусовыми предпочтениями азиатов, а также расскажет о популярности японской кухни в России. Кроме того, в конце лекции организаторы мероприятия приятно удивят гостей: они разыграют пригласительный на мастер-класс по приготовлению настоящих японских блюд.

Погрузиться в уникальный мир Японии, окунуться в их традиции и собственными глазами увидеть весь колорит удивительной страны приморские жители смогут до 29 октября.

Все лекции, а также посещение фотовыставки бесплатно. Возрастное ограничение (6+)

Организаторы мероприятия: Международный конгресс промышленников и предпринимателей в АТР, волонтеры Управления Росреестра по Приморскому краю, Ассоциация «Конгресс промышленников и предпринимателей в АТР», Владивостокская организация городов-побратимов Владивостока, Японская национальная туристическая организация (JNTO) при поддержке Генерального консульства Японии во Владивостоке.

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