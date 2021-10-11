Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят в Приморье для более 20 отраслей

Первую прививку от коронавируса необходимо поставить до 11 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вакцинация от коронавируса в Приморье станет обязательной для представителей более 20 отраслей экономики. Такое решение принято региональным управлением Роспотребнадзора. Не привившихся первым компонентом вакцины до 11 ноября текущего года будут отправлять работать дистанционно, сообщили «КП-Владивосток» в правительстве региона.

Подписанным постановлением вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан в сферах: образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке.

Привиться придется работникам пищевой промышленности, рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, промышленных предприятий, государственным гражданским служащим и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления.

Первым компонентом вакцины необходимо вакцинироваться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря 2021 года. Кроме того, с 11 ноября на дистанционный режим переведут тех, кто не сделают первую прививку, а с 15 декабря — не закончивших вакцинацию. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

Решение принято на фоне низких показателей темпов вакцинации в крае. На данный момент полностью завершили вакцинацию 374 534 приморца — 41,5% от плана.

Вместе с тем, как отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, в крае сохраняется напряженная обстановка по заболеванию COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в крае заболели 71290 человек, выздоровели 63503, а скончались 1187 человек. 11 октября в крае зарегистрировали еще 216 случаев заражения.