Олег Кожемяко откровенно рассказал, ремонт какой дороги Приморья оказался сложным для края

Главе края очень нравится природа Приморья, и для того, чтобы ею наслаждаться, нужны качественный асфальт Фото: Вадим ПОПОВ

Приморье – красивый край, и его видами хочется наслаждаться. В этом признался губернатор региона Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда». Вот только дороги у нас не в самом лучшем состоянии, поэтому желание знакомиться с родным краем уменьшается. Во время беседы журналист «КП – Владивосток» поинтересовался у главы Приморья, какие планы на дороги.

«У нас были проблемы с мостами. Организации потеряли навыки и технологию, мы не могли даже один мост в год сделать. Сейчас мы делаем по шесть мостов, – обозначил Олег Кожемяко. – Особое внимание уделили Находкинской трассе, у нее самая большая загруженность – от 14 до 47 тысяч машин в сутки проходит в летний период. Мы понимали насколько важно завершить асфальтирование в теплые дни и сдать дорогу в сентябре, чтобы люди смогли еще насладиться красотой. Могу откровенно сказать – сложно нам далась эта дорога, потому что это было не просто покрытие верхним слоем, это выемка грунта, это все технологии, которые дорогие и длительные. Но, тем не менее, мы дорогу сделали, сейчас там заканчивается благоустройство внешнего периметра. Мы продолжим там работу по мостам, порядка еще пяти мостов надо сделать.

Мы продолжим работу на следующий год по дороге Душкино – Ливадия, выделяем значительные денежные средства на это направление, потому что оно пользуется популярностью. Также сейчас подали документы на экспертизу большой дороги с Артема до Царевки, и компания обязана сдать ее в октябре 2022 года. Мы видим, что большой популярностью пользуется направление Раздольное – Хасан, поэтому мы порядка 450 миллионов, даже под 550 с учетом асфальта, выделим на эту трассу. Такие деньги мы будем давать в течение двух-трех лет и начнем асфальтирование от Хасана.

К себе требует внимание и дорога Осиновка – Рудная Пристань. Далее мы выделяем деньги на асфальтирование от Рудной Пристани к Пластуну, чтобы шаг за шагом шли к Тернею. На трассы в районе Покровки, Галенок нужно порядка 200 миллионов. Также нам необходимо завершить дорогу Шкотово – Партизанск, мы дошли до перевала и сейчас открываем ее. Теперь нужно идти от Казанки до Дарданеллы. После разрушения моста в Новолитовке там разбили обе дороги. На все эти направления, включая Михайловку – Турий Рог, у нас заложены денежные средства и на следующий год будут планово делать хороший ремонт».

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