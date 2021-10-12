Олег Кожемяко: Гуменюка подвела команда из прошлого

Олег Кожемяко рассказал о главной ошибке Олега Гуменюка Фото: Милана СОКОЛ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире радио «КП-Владивосток» поделился мнением о причинах провальной работы Олега Гуменюка на посту мэра Владивостока, что привело к его отставке в мае текущего года. По мнению главы края, экс-мэра подвела команда, которая оказалась не готова работать в современных реалиях.

- Его ошибка была в команде. Он подобрал ту команду, которая не в состоянии была отвечать требованиям горожан. Он сам работал [в мэрии] до 2007 года и команду взял именно оттуда. Но за 12-13 лет [в городе] многое изменилось, общество уже другое и требования у него другие. А они продолжали действовать теми же самыми методами, которые были в 2007 году. И это накладывало определенный диссонанс в отношении горожан. Он, однако, держался за эту команду, а она его медленно, но уверенно тащила вниз, - сказал Кожемяко.

Он отметил, что у подчиненных Олега Гуменюка фактически не было совместной работы с краевым правительством.

- Команда Олега Гуменюка никаким образом не работала с правительством, она просто замкнулась сама в себе, хотя мы давали [городу] приличные деньги. Было что-то свое, хотя ничто не мешало [Гуменюку] дружить с правительством и получать еще больше денег, учитывать опыт, но как-то это не получилось, - отметил губернатор.

По его словам, решение о необходимости отставки Гуменюка было принято за два месяца до ее фактического свершения.

- Решение по Гуменюку, скажу откровенно, было принято в марте. Я переговорил с Константином Владимировичем [Шестаковым], посмотрел его в работе, насколько он способен действовать открыто, решать задачи, насколько он может быть встроен в программы краевые. Мы подождали пока закончится вся эта эпопея с ледяным дождем, с уборкой города, и с наступлением весны эти решения приняли, - заключил глава Приморья.