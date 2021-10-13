Из глубинки в Москву. В Приморье детей из самых обычных семей позвали в столицу участвовать в модном показе

Настя, Рома и Элина отправятся в Москву, чтобы принять участие в модельном показе. Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" родителями

Эта история напоминает сказку «Золушка», только здесь главными героями стали не принц и принцесса, а дети. Две семьи, давние друзья, по разным причинам, приняли решение отдать детей в модельное агентство, но они и подумать не могли, какой результат это принесет. В конце этого месяца все они полетят в Москву, чтобы принять участие в грандиозном модном показе. Корреспондент «КП-Владивосток» узнал, как дети из глубинки добились таких успехов в модельной карьере.

У Екатерины и Андрея трое детей, сын и две дочки. Многодетная семья живет в Спасском районе в селе Летно-Хвалынское. Супруги познакомились, еще когда учились в колледже, по сей день все проблемы они решают вместе, поддерживают друг друга и делают все, для того, чтобы у их детей было хорошее будущее. Родители решили отдать девочек в модельную школу, так как они по началу были стеснительные и зажатые. Андрей и Екатерина понимали, что дочкам нужно раскрыться, и занятия дали свои плоды. Элина и Настя стали более открытыми и общительными. Анастасии 11 лет, а Элине семь. Сейчас девочки принимают участие в показах и съемках для магазинов детской одежды, их фотографии печатают в журналах, и они получают почетные титулы на конкурсах красоты. Этой осенью им предстоит быть моделями на шоу-показе, который проводит российский детский журнал «New Kids» при содействии французского продюсерского центра «Sirius Star».

Шалегины Екатерина и Андрей вместе с сыном Олегом и дочками Анастасией и Элиной. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" родителями

- Мы живем очень дружно, прививаем дочкам и сыну с самого детства, что такое ответственность и любовь, поэтому у нас и животных много, две собаки и кот. Мы стараемся давать детям дополнительное образование, чтобы они могли понять, что им нравится, найти себя. Девочки занимаются рукопашным боем, плаванием, английским. Старшая дочь, Настя сейчас осваивает графический дизайн и программирование, ей очень нравится. Я сам знаю три языка, корейский, английский, португальский. Учеба не страдает от большого количества хобби, дети учатся на хорошо и отлично. Ведем здоровый образ жизни и приобщаем ребят к спорту. Стараемся, чтобы они не сидели на месте, на выходных выбираемся всей семьей в различные красивые места Приморского края, организуем поездки, не только развлекательные, но и познавательные. Мы с женой не могли себе позволить всего того, что сейчас есть у наших детей, мы хотим, чтобы у них было счастливое детство, - рассказал глава семейства Андрей Шалегин.

Шалегина Анастасия - выпускница модельной школы RU.MODEL. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" родителями

Сын Андрея и Екатерины, Олег в моделинге не заинтересован, но мальчику нравятся боевые искусства. Чтобы ребята не опоздывали на занятия и успевали по учебе, их мама всегда внимательно следит за распорядком. Бывает, что ей приходится оставаться на долгое время одной с тремя детьми, когда Андрей уходит в море. Бабушек и дедушек, которые могли бы как-то помочь, к сожалению, нет. Но, как говорит муж Екатерины, это яркий пример тем, кто жалуется, что не может сладить с одним ребенком.

- Мы хотим показать и рассказать людям, что простые дети, которые не живут в Москве или других больших городах, а из обычных глубинок могут пробовать выходить на международные уровни, развиваться, знакомиться с интересными людьми, - рассказал Андрей.

Шалегина Элина - выпускница модельной школы RU.MODEL. Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" родителями

Не меньших успехов добился Рома, сын друзей семьи Шалегиных. То, что мальчик хорошо получается на фото, родители, Наталья и Сергей обратили внимание еще в детском саду. А когда в шесть лет сын стал победителем городского фотоконкурса «Стань лицом Оптики», папа сказал: «С этим надо что-то делать!». И спустя какое-то время на глаза попалось объявление о наборе детей в модельную школу. К этому сначала отнеслись скептически. Но в школу пошли, и она стала первой и, возможно, главной ступенькой в дальнейшем продвижении Ромы в моделинге.

Будучи учеником школы RU.MODEL мальчик получил приглашение принять участие в неделе моды в городе Сочи, где представлял бренд детской одежды. А спустя уже несколько месяцев, в марте этого года, стал участником феерического модельного шоу в Москве. Сейчас Роме 12 лет. Он на отлично учится в 6 классе общеобразовательной школы № 8 села Спасское. А также с удовольствием занимается в школе искусств им. А.А. Гуриной по классу «Живопись» и изучает английский язык. Это самый обычный мальчик, без малейшего намека на звездность, который, любит животных, как и многие дети увлекается компьютерными играми и проводит время с друзьями.

Шамин Роман - выпускник модельной школы RU.MODEL. Фото: Предоставлено "Кп-Владивосток" родителями

Семьи полетят в Москву в конце этого месяца. В модном показе будут участвовать более 250 детей со всех уголков России.

Шамин Роман с папой Сергеем. Фото: Предоставлено "КП-Владивосток" родителями

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