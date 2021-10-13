Четвертый детский сад скоро появится в Снеговой Пади во Владивостоке

Новый детский сад поможет решить нехватку мест в микрорайоне. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке, пожалуй, на сегодня один из самых быстрорастущих. Всего за несколько последних лет на территории некогда военного арсенала и покрытых лесом сопок вырос целый город. И что важно, вместе с домами появляются и социальные объекты - от самых современных школ, с бассейнами, куда мечтает попасть весь город, до, в перспективе, заявленного недавно на ВЭФ Центра единоборств.

Но в первую очередь, конечно, детсады и школы. На сегодняшний день в микрорайоне Снеговая Падь работают две общеобразовательные школы и три детских сада. Но для столь быстрорастущего районе этого еще недостаточно. По информации специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, необходимо строительство еще двух школ на 1100 мест каждая, и трех детских садов на 240 мест каждый, они включены в проект планировки территории.

Работы уже близятся к завершению. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Тем радостнее новость о том, что будущий детский сад на улице Анны Щетининой уже на финишной прямой. Здесь уже приступили к благоустройству прилегающей территории. По словам представителя подрядной организации, на территории помимо детских игровых площадок появится еще и спортивная. Сейчас ведутся подготовительные работы, идет монтаж уличного освещения. В самом здании завершается устройство кровли, ведутся отделочные работы, а также прокладка тепло- и электросетей. Все работы планируется завершить до конца года.

Как уточнили в мэрии, уже определено, что школа и еще один детский сад появятся на улице Адмирала Горшкова. Кроме того, на первых этажах многоквартирного дома по адресу: Адмирала Горшкова, 71, планируют разместить частный детский сад и частную школу.

– Если говорить о спортивных объектах, то по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в регионе запущен проект по созданию 50 скейт-парков. И один из них как раз появится на территории Снеговой Пади, – подчеркнул Константин Шестаков, добавив, что также в микрорайоне определен участок под размещение комплекса Федерации спортивной борьбы, рассматривается возможность строительства Центра развития единоборств, который будет включать в себя бассейн.

После окончания строительных работ территорию благоустраивают. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

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