Еще одну новую «Варшавянку» для Владивостока приняли в состав ВМФ

Еще одна новая «Варшавянка» зачислена в состав Тихоокеанского флота. Фото: пресс-служба АО «Адмиралтейский верфи»

12 октября в Санкт-Петербурге случилось большое событие для подводных сил Тихоокеанского флота - над большой дизель-электрической подводной лодкой «Магадан» (тип «Варшавянка») торжественно подняли Андреевский флаг, что ознаменовало собой принятие новой субмарины в состав ВМФ. После отработки и сдачи учебно-боевых задач и длительного перехода на Дальний Восток, подводный корабль встанет на базирование во Владивостоке.

– Сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение. Мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль, большую подводную лодку «Магадан». Много дел предстоит кораблю и его экипажу, прежде чем он войдет в родную гавань Владивосток: отработка и сдача полного курса задач боевой подготовки, ввод в состав боеготовых сил военно-морского флота, длительный межфлотский переход, - отметил в своей речи на торжественной церемонии ВРИО начальника главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.

Андреевский флаг поднят. Фото: пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи».

Субмарина «Магадан» стала третьей подлодкой проекта 636.3 «Варшавянка», построенной в рамках серийного заказа Минобороны для наращивания боевых возможностей Тихоокеанского флота.

Всего в рамках заказа до 2024 года флотилия восточных рубежей страны должна пополниться шестью "Варшавянками". Первый корабль серии, «Петропавловск-Камчатский», был передан ТОФ в ноябре 2019 года, став первым за почти 30 лет пополнением подводных сил главной базы Тихоокеанского флота.

Вторая подводная лодка серии - «Волхов», вошла в состав флота год назад, в октябре 2020 года. Обе субмарины в настоящее время базируются во Владивостоке в составе 19-й бригады подводных лодок Тихоокеанского флота на Малом Улиссе. Родной гаванью столица Приморья станет и для «Магадана».

Подлодка «Магадан» и ее экипаж. Фото: пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи».

В настоящее время на питерской верфи строятся еще три "Варшавянки" тихоокеанской серии. В наибольшей степени готовности подлодка "Уфа": корабелы завершают формирование легкого корпуса, прокладывают коммуникации и электрику, устанавливают акустическое покрытие. Два завершающих подводных корабря серииПятый и шестой подводные корабли серии - "Можайск" и "Якутск" - заложили в августе текущего года при участии президента РФ Владимира Путина.

Подводные лодки типа «Варшавянка», объединяющего проекты 877 и 636 и их модификации, являются основным классом неатомных подводных лодок, производимых в России. Они стоят на вооружении как российского, так и ряда зарубежных флотов. Проект, разработанный в конце 1970-х годов, считается весьма удачным, поэтому строительство серии, с рядом усовершенствований, продолжается и по сей день.

Новые подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" имеют улучшенные тактико-технические характеристики по сравнению с первыми версиями субмарин проекта. В проекте реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки.