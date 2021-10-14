Безумный день одной женитьбы

Жениться Фигаро. Фото: Мария БОРОДИНА

Спектакль «Фигаро» о похождениях находчивого испанца стал очередной комедией в репертуаре Приморского краевого театра молодежи. Режиссером постановки был приглашен Денис Малютин, ранее выпустивший в театре спектакль «Шум за сценой». Именно на его плечи возложили миссию по созданию комедийных постановок на подмостках молодежного театра.

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» - пьеса Бомарше, вторая из трилогии о Фигаро, ловком испанце из Севильи, пройдохе и знатном плуте, который изначально был цирюльником, потом стал слугой графа Альмавивы. Это имя в итоге стало нарицательным. Фигаро - ярчайший литературный образ, созданный драматическим искусством XVIII века. Он представляет собой воплощение предприимчивой инициативы третьего сословия, его критической мысли и оптимизма. Именно благодаря своему остроумию он становится главным двигателем всей сценической интриги.

Бомарше вложил в уста этого испанца свои взгляды, направленные против господ и социального неравенства, замаскировав французскую действительность в преддверии Великой революции испанским колоритом. Само имя героя стало нарицательным и вошло в историю.

Герой Фигаро всегда готов помочь, храбр, в нем множество навыков и талантов. Живя в Севилье, он брил бороды, сочинял романсы и был грозой мужей и любимчиком жен.

Графиня и Керубино (Елена Варивода и Илья Апанаев). Фото: Мария БОРОДИНА

В первой части трилогии о «Севильском цирюльнике» Фигаро помогает графу Альмавиве жениться на Розине, прекрасной воспитаннице доктора Бартоло, положившего на нее глаз. Плут проворачивает все прямо под носом у ее опекуна и получает благосклонность графа, перейдя к нему на службу.

Теперь же, спустя несколько лет, герой решает жениться на камеристке графини Сюзанне. Граф решает воспрепятствовать браку либо договориться с невестой о праве первой брачной ночи - древнем феодальном обычае. Фигаро со своей возлюбленной и графиней делают все, чтобы помешать графу. Вот так и превращается вся эта женитьба в один безумный день, где герой всеми силами должен воспротивиться глупости аристократов и их низменным желаниям.

Режиссер Денис Малютин решил создать спектакль про любовь и свободу, перемешав в музыке и визуальном воплощении всевозможные жанры, уйдя в сторону эклектичности. Что особенно модно, когда пытаются объяснить данный выбор некой попыткой «говорить с молодежью на ее языке». Художник-постановщик и художник по костюмам Владимир Мартиросов уместил все происходящее в арку с колоннами, которая служит и комнатой Фигаро, и покоями графини, и садом для встреч. Особенно сильно отразилось это решение на костюмах, которые были задуманы как некий микс между стилем барокко с его напудренными париками и современной модой. Так перемешались джинсы, очень разного кроя юбки, мешковатые классические брюки, рубашки и куртки с нашитыми кружевными воротниками и манжетами.

Танцы в спектакле. Фото: Мария БОРОДИНА

В итоге персонажи смотрелись порой крайне нелепо и неуклюже. Даже Фигаро, лишенный своей знаменитой короткой испанской куртки, узнаваемой, как часть его великолепного образа, превратилась в нелепый скучный черный костюм с непонятными бантами на туфлях. Наверное, поэтому и сам Фигаро в исполнении Ивана Синицына стал довольно незапоминающимся. В нем совершенно потерялся тот плутовской лоск, неиссякаемый оптимизм и обаяние, которым наделил его Бомарше, чтобы публика в исступлении кричала: «Браво»!

Все повествование свелось к истории двух женщин: Сюзанны (Валерия Самарина) и графини (Елена Варивода), которые пытаются за один день решить большую общую проблему. Одна борется за свою честь и возлюбленного Фигаро, вторая за счастье с ветреным графом (Игорь Смирнов).

Елена Варивода очень органична в роли страстной, умной и роковой женщины, готовой на все, чтобы проучить своего супруга. Именно те самые пластические решения, которые внес режиссер, позволяют посмеяться над ухаживаниями пажа Керубино (Илья Апанаев), который безнадежно влюблен в графиню. Либо небольшие актерские находки и их органичность вносят свою долю комедийности в постановку, как это наблюдается в игре Олеси Белоконь или Павла Пятырова.

В музыкальное оформление спектакля вошли и современные композиции, и произведения Моцарта, написавшего прекрасную музыку к гениальной пьесе Бомарше. Пусть музыкальному ряду порой не хватает задора и драйва, чтобы придать спектаклю больше живости, хореография иногда удачно заполняет визуальное пространство, которое очень аскетично.

И если изначально история о Фигаро - это история человека, изобличающего сильных мира сего, не имея за душой ни звания, ни титула, то здесь мы можем видеть комедию с веселым нравом, умещенную в пару часов, которые можно провести, чтобы прикоснуться к драматургии великого Бомарше.

Об авторе

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).

Юлия Никитина Фото: Из личного архива

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