Молодые ученые с юмором рассказали приморцам о науке

Научно – популярное шоу во Владивостоке. Фото: Логунова Кристина

Четверо молодых ученых «слэмились» в Нагорном парке и делились научными знаниями с жителями города. В этот раз молодые ученые рассказывали о своих проектах в области космоса, географии и нейротехнологии. 10 минут – именно столько времени давалось каждому участнику, чтобы заинтересовать зрителя. И ещё 5 минут отводились на вопросы из зрительского зала. Авторы самых интересных вопросы были отмечены участниками и одарены памятными подарками.

Science slam - это международный проект, он помогает молодым людям, занимающимся научной деятельностью, выходить из тени и приобретать новые знакомства. Кроме того, участники мероприятия могут поделиться своим уникальным проектом с людьми, получить интересный сценический и ораторский опыт и показать навыки работы с презентациями, воплотив при этом самые необычные идеи.

С темой «Доступный космос» выступил Михалко Андрей, специалист по инженерии космических систем Центра проектной деятельности ДВФУ. Посетители научного шоу узнали о стоимости запуска ракет, об IT-технологиях в космосе, о том, почему же мы не летаем на ракетах так дешево и так часто, и зачем же взрывать их. Спикер отметил, что подавал заявку на конкурс «Дорогая Луна», который организовал японский миллиардер, для того чтобы найти попутчиков для полета на Луну.

Свой проект по теме космоса представляла Храмцова Анастасия, заместитель технического директора Дирекции проектного обучения и предпринимательства ДВФУ. Девушка рассказала, что занимается разработкой наноспутников, массой от 1 до 10 килограммов.

- То, чем я вдохновлялась? Я до сих пор помню школьные уроки физики, когда нам рассказывали о теории относительности Эйнштейна. Наверное, с нее все и началось. Это меня сильно захватило, - поделилась Анастасия.

«Географы – это не только справочники столиц!» - заявляет Дарья Волкова, член Русского географического общества. Но чем же занимаются тогда географы? Девушка рассказала, что сейчас специалисты этой сферы сидят за компьютерами, ищут информацию, читают статьи и, конечно же, отправляются в экспедиции. Также Дарья поделилась тем, какие же явления влияют на изменения берегов Ханки и зачем они это изучают. Девушка предупредила жителей о том, что у берегов озера произошел отрыв оползней, что является небезопасным для отдыхающих.

Последним спикером выступил Богдан Дмитриев, руководитель направления «Нейротехнология» в Центре проектной деятельности ДВФУ.

- Гипотетически, узнать, о чем думает человек, возможно. Уже есть подвижки в эту сторону. Но при этом нужен очень яркий образ, который спровоцирует какие-то изменения в мозге, - об этом и многом другом рассказывал в рамках своего выступления Богдан.

Лучшего докладчика выбирали зрители с помощью аплодисментов и им оказался Дмитриев Богдан. Именно он получил боксерские перчатки, которые ему вручил победитель предыдущего слэма.

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