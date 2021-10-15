«Трошев» горит: у берегов Южной Кореи огонь объял приморское судно

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В южнокорейском городе Пусан загорелся российский траулер "Генерал Трошев", который принадлежит приморскому городу Находке. Произошло это 14 октября.

По словам пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, пожар возник при проведении газосварочных работ, а площадь его распространения составила 21 кв.м. Что именно стало причиной возгорания, неизвестно. Транспортная прокуратура Находки проверяет соблюдение требований пожарной безопасности на судне.

Экипаж не растерялся и оперативно потушил огонь. К счастью, ни один человек на судне не получил ожогов и других серьезных травм.

Сейчас «Генерал Трошев» находится в порту города Пусан на плановом доковом ремонте.

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