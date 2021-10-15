Во Владивостоке школьники за один день смогли побывать спасателями, пожарными и медиками

Для детей провели тест-драйв профессий Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье учеников с шестых по 11-е классы пригласили во Владивосток попробовать себя в различных профессиях в рамках проекта «Билет в будущее». Школьников встретили на территории Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, где их ждали специалисты в трех направлениях. Дети пообщались с профессионалами своего дела: врачами, спасателям и пожарными, а после прошли профподготовку.

Детей учили протягивать пожарный рукав и тушить пламя Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Мальчишки и девчонки учились тушить пожары, проходили полосу препятствий, занимались скалолазанием и учились оказывать медицинскую помощь в экстренных случаях. На такие необычные занятия пришли не только дети из Владивостока, многие приехали из Дальнереченского городского округа.

Некоторые из ребят изъявили желание стать пожарными после занятий Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Я когда-то сам участвовал в подобном мероприятии во время учебы, после выпуска из колледжа меня пригласили на работу. Служу уже два года и люблю свою профессию. В первую очередь для сотрудников в этом деле важна моральная устойчивость, выносливость, физическая и теоретическая подготовка, - рассказал Ведь Сергей, сотрудник МЧС, бывший выпускник Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Ученики получили полезнейший опыт в оказании медицинской помощи Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Как отмечают специалисты и организаторы самое главное в мероприятии, это все-таки желание детей узнать что-то новое и, возможно, найти свое призвание. Задания были действительно увлекательными. Ребятам предстояло научиться протягивать пожарный рукав и «потушить» предполагаемый очаг возгорания, спасти из-под специально организованных обломков человека, пройти полосу препятствий, забраться на вершину скалодрома, научиться вязать альпинистские узлы и даже вытащить инородное тело из горла манекена.

Школьникам предстояло пройти полосу препятствий. чтобы "спасти" манекен из под развалин Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По окончанию занятий некоторые из ребят изъявили желание поступить именно в этот колледж и сказали, что уже определились с профессией.

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