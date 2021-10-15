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Владивосток15 октября 2021 9:07

Во Владивостоке школьники за один день смогли побывать спасателями, пожарными и медиками

После учений некоторые из ребят заявили, что теперь точно определились с профессией
Екатерина МАКСИМОВА
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Для детей провели тест-драйв профессий

Для детей провели тест-драйв профессий

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье учеников с шестых по 11-е классы пригласили во Владивосток попробовать себя в различных профессиях в рамках проекта «Билет в будущее». Школьников встретили на территории Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, где их ждали специалисты в трех направлениях. Дети пообщались с профессионалами своего дела: врачами, спасателям и пожарными, а после прошли профподготовку.

Детей учили протягивать пожарный рукав и тушить пламя

Детей учили протягивать пожарный рукав и тушить пламя

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Мальчишки и девчонки учились тушить пожары, проходили полосу препятствий, занимались скалолазанием и учились оказывать медицинскую помощь в экстренных случаях. На такие необычные занятия пришли не только дети из Владивостока, многие приехали из Дальнереченского городского округа.

Некоторые из ребят изъявили желание стать пожарными после занятий

Некоторые из ребят изъявили желание стать пожарными после занятий

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Я когда-то сам участвовал в подобном мероприятии во время учебы, после выпуска из колледжа меня пригласили на работу. Служу уже два года и люблю свою профессию. В первую очередь для сотрудников в этом деле важна моральная устойчивость, выносливость, физическая и теоретическая подготовка, - рассказал Ведь Сергей, сотрудник МЧС, бывший выпускник Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа.

Ученики получили полезнейший опыт в оказании медицинской помощи

Ученики получили полезнейший опыт в оказании медицинской помощи

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Как отмечают специалисты и организаторы самое главное в мероприятии, это все-таки желание детей узнать что-то новое и, возможно, найти свое призвание. Задания были действительно увлекательными. Ребятам предстояло научиться протягивать пожарный рукав и «потушить» предполагаемый очаг возгорания, спасти из-под специально организованных обломков человека, пройти полосу препятствий, забраться на вершину скалодрома, научиться вязать альпинистские узлы и даже вытащить инородное тело из горла манекена.

Школьникам предстояло пройти полосу препятствий. чтобы "спасти" манекен из под развалин

Школьникам предстояло пройти полосу препятствий. чтобы "спасти" манекен из под развалин

Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По окончанию занятий некоторые из ребят изъявили желание поступить именно в этот колледж и сказали, что уже определились с профессией.

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