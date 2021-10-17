Это беспредел. Жесткая потасовка в одном из увеселительных заведений Приморья закончилась перестрелкой

Фото: www.instagram.com/mark2_che/

Субботняя ночь в Уссурийске закончилась жестокой дракой и перестрелкой. Ужасающие кадры ночного отдыха попали на камеру видеонаблюдения, установленную в заведении. Из-за чего разгорелся конфликт между мужчинами – пока неизвестно. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Инцидент случился в одном из популярных в Уссурийске баров. Ни о чем не подозревающие местные жители проводили субботний вечер за распитием спиртных напитков в заведении. Вдруг в какой-то момент в бар буквально ворвалась компания мужчин, которые учинили жестокую драку. На кадрах, снятых камерой наблюдения, отчетливо видно, что группа людей целенаправленно двигалась к определенной компании.

Когда началась потасовка, у нескольких участников за пазухой оказались пистолеты. Достав их, разъяренные посетители бара стали размахивать оружием, угрожая своим оппонентам. В конце массовой драки один из мужчин выстрелил в человека, который уже лежал избитым на полу заведения.

По словам очевидцев, после разгрома в баре, туда наведались и полиция, и Росгвардия, и даже скорая помощь. Присутствие последних не удивительно – на кадрах отчетливо видно, что в ходе драки пострадал не один человек.

К слову, охрана разнимать потасовку не кинулась. Более того, местные рассказывают, что никакой охраны в этом заведении «с роду не было».

Видеоролик уже успел облететь социальные сети. В профиле уссурийского блогера Марка Чернослива приморцы активно обсуждают произошедшее, называя участников инцидента «животными».

- Это совсем не пьяная драка. Это беспредел полный. Похоже ,что целенаправленно шли на этот беспредел, - пишет один из пользователей социальной сети.

«Комсомольская правда - Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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