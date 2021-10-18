Пугающий снимок. Приморские поисковики обнаружили предметы смертельного ритуала на кладбище

Ритуальные предметы нашли под памятником на безымянной могиле. Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo

Поисковое объединение «АвиаПоиск» занималось очисткой и восстановлением участка на заброшенном кладбище «Черная Речка», но они и представить себе не могли, какая жуткая находка их там ждет.

Под ржавым памятником на безымянной могиле приморские поисковики нашли ритуальные предметы: два зеркала, сложенные лицевыми частями друг к другу и перемотанные крест-накрест черными нитками. Казалось бы, просто два зеркала, но между ними была фотография молодой, красивой девушки, запечатанная свечным воском. Около могилы также нашли карточки с рунами, желтые свечи и несколько монет.

Под соединенными черными нитками зеркалами, нашли снимок молодой девушки. Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo

Судя по всему ритуал провели недавно, ведь ни карточки, ни зеркала не успели покрыться пылью и грязью. В интернете о подобном ритуале не пишут ничего хорошего. Все эти предметы обычно применяют, когда хотят навести на человека жестокую порчу на смерть.

В интернете пишут, что подобный ритуал совершают, когда хотят навести порчу на смерть. Фото: instagram.com/aviapoisk_dfo

«АвиаПоиск» отмечают, что не верят в черную магию, но будут рады, если девушка со снимка узнает о том, что у нее есть недоброжелатели.

Такая страшная находка взбудоражила жителей города. Ведь увиденное, действительно, выглядит очень жутко:

- На самом деле, зная всю ситуацию, теперь мне кажется, что это очень пугающий снимок, - пишут в комментариях.

- Как вообще в 21-ом веке можно до такого додуматься? Жаль этого человека, у него явно психологические проблемы. Надо к врачу идти, а не ерундой заниматься, - делится своим мнением житель Приморья.

- У девушки на фото какая-то зловещая улыбка…

Людям остается только гадать, кто эта незнакомка со снимка, и чем она так разозлила несостоявшегося «колдуна».

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