Камчатские синоптики объявили штормовое предупреждение

Явление сохранится до вечера 18 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штормовое предупреждение в акватории Охотского моря объявили сотрудники Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В районах 11240 и 11220 (Усть-Большерецкий муниципальный район) ожидаются волны высотой до девяти метров, по шкале Бофорта обстановка оценивается примерно в девять баллов из 12. Явление сохранится до вечера понедельника, 18 октября.

Камчатские спасатели подчеркивают, что во время такого погодного явления существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на судах. Поэтому специалисты призывают судоходные компании быть предельно осторожными в это время в указанных районах.

При этом в МЧС отметили, что прибрежным городам и поселкам ветровое волнение моря угрозы не представляет.

Если ситуация угрожает жизням, то срочно нужно позвонить в службы спасения: 01 со стационарных телефонов, 101 – с мобильных. 112 – единый номер всех экстренных служб. Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Прогнозирование возможных ЧС Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Добавим, что в других регионах Камчатки также ожидается непогода.

– 18 октября ночью в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов, утром и днем в Быстринском, на севере Мильковского и в Усть-Камчатском районах, днем в Карагинском и Олюторском районах Камчатского края ожидается сильный дождь со снегом,на дорогах гололедица, в горных районах налипание мокрого снега, ветер юго-восточный 19-24 метра в секунду, на побережьях 25-30 метров в секунду, – добавили в ФГБУ «Камчатское УГМС».