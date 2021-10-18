Известный гонщик и многодетный отец из Владивостока: «За оценки плачу деньги»

В семье Егора шесть человек, в том числе и четверо детей Фото: Предоставлено героем публикации

В жизни ребенка отец – важная фигура, которая служит защитой и опорой. День отца стал официальным праздником в России, и 17 октября папы по всей стране впервые отпраздновали его законно. Теперь этот день будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября. В гостях у радио «КП – Владивосток» Егор Украинец – многодетный отец, гонщик и руководитель «Subaru Club Vladivostok» – рассказал о своих детях и сложностях отцовства.

– Егор, сколько у вас детей?

– Четверо. Старшему уже 28 лет. У него свой ребенок в июле родился, поэтому я уже дедушка. А самому младшему шесть. Раньше я не думал, что у меня будет столько детей.

– Трудно быть многодетным отцом?

– Трудно. Дети разные по характеру. В нашей семье двое приемные, и есть некоторые сложности в воспитании. Самое трудное это выстроить доверительные отношения, чтобы дети могли тебе все рассказать, а ты – им. Дети сейчас скрытные, живут в телефонах…

– Назовите самые большие достижения своих детей.

– Старший выиграл чемпионат Кореи по картингу в 2012 году. Сейчас у него своя гоночная команда. Сам он почти не ездит, но тренирует детей. Средний – целеустремленный. Учит английский самостоятельно. В этом году он пошел в Zuma работать поваром, отработал все лето. В том году работал у меня, мыл машины. Но больше всего он любит готовить. Я рад, что он пошел туда, куда захотел. Даша получает в школе хорошие оценки. Младший – разносторонний. На картинге хорошо ездит, на мотоцикле. На кроссы ездил. Но один раз упал и сейчас боится.

– Награждаете детей за их успехи?

– За оценки плачу деньги. Заметил, что эта схема работает, дети стараются получать больше хороших отметок. «Тройка» стоит 50 рублей, а за «пятерки» по физкультуре я не плачу. Когда дети приносят три хорошие оценки за день, я говорю, что они разорят меня.

– Что отец своим примером должен показывать детям?

– Все самое хорошее. Я учу детей целеустремленности. Если они хотят чего-то достичь, надо двигаться и что-то делать. Даже если не получается, если запинаешься и падаешь. Наметил цель – иди к ней. Сам я редко сижу без дела, работать начал с 13 лет.

– Иногда родители решают за детей, кем им быть в будущем. Вы будете направлять детей или дадите им свободу выбора?

– Иногда мы подсказываем, как лучше, но не настаиваем. Например, Даше говорим, что учеба не самое главное в жизни. Она должна научиться шить и убираться, потому что ей это понадобится в жизни, а математические дроби могут и не пригодиться.

– Насколько для вас важен диалог с детьми?

– Очень важен, но сложен. Я до сих пор учусь общаться с детьми, что-то меняю в себе. В этом мне помогает жена. Она психолог и учит других, как правильно работать с детьми. Иногда я замечаю, что мало общаюсь с Ильей и Дашей, так как занят работой. С младшим больше времени провожу, отвожу его в детский садик и забираю оттуда. Но я работаю над собой.

Егор до сих пор учится общаться с детьми Фото: Предоставлено героем публикации

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