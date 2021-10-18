Если ногти начинает ломить – из бани бежать надо. Профессиональные парильщики поделились секретами своего дела

Фото: предоставил Юрий Симоненко

11 октября отмечался Международный банный день или День банщика, хотя официального статуса у этого праздника нет, да и дата пока еще остается открытой, тем не менее мы поздравляем всех с этим праздником и передаем традиционное пожелание: с легким паром! Русская традиция банных дней – это целый ритуал, для некоторых людей непонятный, а для иностранцев – даже пугающий. Об особенностях здорового парения и банном искусстве рассказали в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Владимир Коляда и Юрий Симоненко – профессиональные парильщики, пар-мастера.

На вопрос о том, как правильно обращаться к человеку профессии – банщик, парильшик или пар-мастер, – гости в студии были практически единодушны и объяснили, что все-таки банщик – это человек, который убирает в бане. А человек, который работает с паром, – это пар-мастер или мастерица, потому что сейчас среди профессиональных парильщиков есть и женщины, с удовольствием и большим уважением пытающиеся донести до любителей бани искусство правильного парения.

Банное пространство не любит неуважения к себе

– Для каждого человека баня – она своя, с чем туда приходишь, то обязательно и получишь, – делится Владимир Коляда. – Банное пространство не любит неуважения к себе. Самый главный человек в бане – это тот, кто лежит на полке, тот, которого ты паришь. Он задает музыку в бане! Ты, как пар-мастер, должен услышать человека, и дать ему то, что он хочет и немножко больше.

Мастера бани учатся на протяжении всей своей профессиональной деятельности. И порог, когда уже можно себя назвать мастером, это тот момент, когда ты готов делиться с людьми теми знаниями и мастерством, которые накопил. Не бывает двух одинаковых парильщиков, как и нет двух одинаковых парений, даже первый и второй заход в парилку всегда разный. Задача пар-мастера понять, что нужно человеку и дать ему это.

– Пар-мастер действительно не стоит на одном месте, он динамично развивается, более того, в интересах мастера, всякий раз удивлять своего гостя. Если вы будете приходить в баню и получать одну и ту же услугу, пар-мастер и баня быстро наскучат. Настоящий мастер всегда привносит неожиданные моменты, какие-то «фенечки», которые он подсматривает у своих же коллег, – дополняет Юрий Симоненко.

Главный инструмент в бане – это пар, а не жар

– Есть ли у парильщиков какие-то традиции? С чего все должно начинаться и чем заканчиваться в бане?

Владимир Коляда:

– Для начала нужно подготовить пространство бани, создать в парной такую атмосферу, чтобы в ней было комфортно. Зачастую ты приходишь отдохнуть, а в парной 100 градусов и 0% влажности. Заходя в такое помещение, человеку хочется убежать из него через пять минут. Моя задача, чтобы человек, придя в баню, не бегал из парной в купель и обратно, а провел в парной полчаса – час, лежа на полке. Под каждое пространство и каждого гостя – свои условия и задачи, но и мужчинам, и женщинам с детьми нужна невысокая температура – не выше 60-70 градусов. А главный инструмент – это пар, а не жар. И это хочется донести до людей. Особенно, когда некоторые говорят, что парились при 120 градусах: нет, вы жарились, и здоровья вам это точно не принесло.

Юрий Симоненко:

– В бане традиции всегда существовали и существуют. Но начну с того, что многие не понимают, с какой целью они идут туда. Зачастую люди намерены трапезничать, а не получать какое-то эмоциональное впечатление, духовное, и поправлять свое здоровье. В любом случае, с первого захода никто парить не будет, тело нужно согреть и подготовить. А пока человек прогревается, готовятся веники. У пар-мастера или мастерицы всегда не один комплект. Причем веники могут быть разные – и по назначению, и по применению.

Запаривать и заваривать – это разные вещи

– Как правильно запаривать веник?

Юрий Симоненко:

– Веники могут быть абсолютно разнообразные, их можно делать из любого вида дерева, но нужно понимать целевое назначение. Он может быть и опахальный, когда нужно забирать пар из-под потолка. Может быть тычковый, либо шалашик, когда нужно укрыть голову от пара. Я произвожу веники старым дедовским способом и новым технологичным – путем замораживания. И один и тот же вид дерева ведет себя по-разному. Если взять дуб сушеный и дуб замороженный, то будут, как минимум, разные тактильные ощущения, и, конечно, разный аромат. Вообще существует много нюансов, что для чего нужно. Кстати, запаривать и заваривать – это разные вещи. Зачастую мы видим, когда народ берет кадушку и кипятком ошпаривает веник. Это убивает все дубильные вещества, которые полезны для организма.

Владимир Коляда:

– Самое главное и самое основное – запаривать веник не надо! Температура, в которой он замачивается, должна быть не больше 50 градусов. Если будет выше, вы получаете скользкий инструмент, который работает одну баню и быстро теряет свой аромат. Вся его суть уходит в горячую воду. Идеально, это оставить веник в холодной воде на 3-4 часа. Тогда палочки и чубук, за который вы держитесь, напитываются водой, и сам веник становится гибким и приятным. Если вам нужна экспресс-запарка, то вы можете обмыть его в теплой воде, не в горячей, хорошо его напитать водой, завернуть в пакет и положить на полку в бане. Через 15-20 минут ваш веник готов.

Парение – это не только постукивание прутьями

– У вас были ошибки в бане?

Юрий Симоненко:

– У меня была такая ошибка в то время, когда я еще не так плотно общался с коллегами по «цеху». Был такой случай, когда человек во время уснул. Я должен был задать ему вопрос: а все ли хорошо, – а я не имел такой возможности. И когда просто начал выводить его из парилки, он спросил: а что уже все? Хотел бы еще обратить внимание начинающих мастеров на такую ошибку. Прежде, чем приступить к каким-либо процедурам, нужно пообщаться с вашим гостем. У каждого человека есть особенности, которые могут быть не сразу видны, – это касается здоровья. Узнать, нет ли аллергии на растения, из которых мы делаем веники и которые применяем в своей практике.

Владимир Коляда:

– Однажды ко мне уверенный человек, сказавший, что знает про баню все, и начал говорить, как мне делать. Я повелся, а в процессе он остался недоволен. Тогда я понял, что не стоит доверяться гостю. Когда человек говорит, что ему надо пожарче, то это вовсе не означает, что надо добавить пара. Парение – это не только избиение деревьями, веник – это инструмент пар-мастера, это продолжение его рук. Вы же не всегда будете кого-то руками шлепать, где-то надо погладить, где-то приобнять. Для этого как раз и нужны разные веники.

– А обязательно в бане снимать украшения?

Владимир Коляда:

– Если ваши украшения начали вас жечь, вы находитесь в неправильной бане. Украшения – это индикатор. Хотя у человека есть очень хороший указатель – это ногти, уши, рот. Если ногти начинает ломить, то у вас уже экстремальная температура. Из помещения надо бежать! Если у вас сохнет рот и вам тяжело дышать, это значит мало влажности. Если ваш крестик или сережки начали вас жечь, это значит у вас много жара, мало пара и высокая температура. Я не снимаю крестик, и если он начинает жечь, то я поддаю больше воды.

– Какое время года больше всего подходит для бани? Многие считают, что баня – это осенне-зимняя история.

Юрий Симоненко:

– Круглый год можно и нужно посещать баню, но есть действительно некая сезонность. Могу это сказать по востребованности своего продукта. Зимой веники востребованы в 2-3 больше, нежели в летний период времени. А летом привлекательность посещения бани в том, что мастера зачастую сами идут в лес заготавливают необходимые инструменты на свое усмотрение. Они могут быть сделаны из любого вида дерева, и свежий запах делает отдых еще более ароматным и привлекательным. Кстати, человек в таком месте теряет много влаги, и ее надо восполнять. Чаще всего, я готовлю чай: если баня расслабляющая, то и чай расслабляющий. Или можно просто пить больше воды.

Владимир Коляда:

– В баню надо ходить всегда: зимой и осенью – отлично, а летом – еще лучше. После нее человек намного легче переносит жаркие летние температуры. Я сам больше люблю летние бани, потому что сам заготавливаю веники. И они у меня настолько разнообразные, что так вкусно, как летом, зимой просто нельзя сделать.

– А вот эти истории, которые многие на видео снимают – эти подвиги зимние, когда человек распарился, а потом сиганул в снег или в прорубь. Как считаете, насколько это здраво?

Владимир Коляда:

– Человек – это сосуд с водой, который нагревается в бане. Холод, который у нас внутри, человек может только на четвертый или пятый заход убрать, поэтому после первого или второго парения сразу заходить в холодную купель нельзя. Если у вас есть такое желание, прогрейтесь так, чтобы у вас внутри был огонь. Тогда можно и в купель нырять, и в снег. Мозг человека, он на самом деле, глупый. У нас есть два круга кровообращения. И когда человек попадает в экстремальные ситуации, связанные с температурой, мозг просто выключает малый круг. Он говорит: надо спасать большое, а малое надо убирать, и голова просто отключается. Потому и обмороки происходят в бане. Просто человек перегревается, перегревается голова. Поэтому я говорю, что в бане нельзя сидеть, тем более с непокрытой головой. Вы перегреваете свой процессор, свой мозг, а ноги остаются холодными, тогда организм посылает кровь вниз.

Вместо послесловия

В конце беседы оба пар-мастера рассказали о самой главной ошибке, которую допускают многие.

Владимир Коляда:

– Еще кое-что пришло на ум – из того, что нельзя делать в бане. Нельзя ни в коем случае лить на камни напар, навар, соли, масла. Вы просто убиваете свою дыхательную систему! Это все горит. Сначала вам дышится вкусненько и хорошо, а потом дышите гарью, канцерогенами, а на следующий день не понимаете, почему заболела голова.

Юрий Симоненко:

– Более того, скажем, когда льют, не понимают, как правильно это делать. Если взять эфирные масла – это концентраты, и когда вы начинаете лить их на раскаленные камни, то просто сразу их сжигаете.

Ну а всем, кто в баню собрался, желаем легкого пару, ведь, как гласит народная мудрость: «Баня парит – здоровье дарит»!

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