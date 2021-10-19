Приморский гид, Дмитрий Лысенко: если ты не перешел по косе и не вымок, можно сказать, что на Шкота и не был

Перешеек, который соединяет остров Шкота с островом Русским, там всегда есть вода. Фото: Предоставлено путешественниками

Несмотря на то, что бабье лето уже закончилось, а осень кое-где уже напоминает раннюю зиму, приморские вершины и лес еще радуют своими красками, а температура еще достаточно комфортная для прогулок. Приморье богато уникальными природными объектами, до многих из которых можно легко добраться на своем автомобиле. Более того, ко многим из них можно составить маршрут выходного дня. И в течение одного дня доехать до выбранного места, погулять по осеннему лесу, насладиться красотами, сделать фотографии и в этот же день вернуться домой. Мы составили ТОП-5 таких мест, в которых вы, возможно, еще не были, но обязательно захотите туда съездить. О них рассказал в программе «Точки на карте» в эфире радио «Комсомольская правда Владивосток» гид и путешественник Дмитрий Лысенко.

Остров Шкота. Фото: Предоставлено путешественниками

- Давайте начнем, пожалуй, с самого близкого – с острова Шкота. До какого места и на каком автомобиле можно доехать? Сколько идти пешком? Куда можно дойти на острове, что посмотреть?

Я думаю, что здесь надо выделить 2 маршрута. Если у вас низкий автомобиль, то стоит доехать до Форта N10 на острове Русский. Кстати, пока будете ехать, смотрите по сторонам, будут встречаться руины казарм, где-то памятник среди леса. Можно будет доехать до этого форта, на нем тоже можно погулять, и оставить там автомобиль. Взять все необходимое и спуститься уже по дороге, которая ведет к морю до базы отдыха, от которой собственно и лежит путь на остров Шкота. Это первый вариант, когда у вас непроходимый автомобиль. Если автомобиль повыше, то можно доехать до самой базы. И отсюда уже начинается старт в красоту самого острова Шкота.

Хочу уточнить, про перешеек, который соединяет остров Шкота с островом Русским, там всегда есть вода: иногда она по щиколотку, иногда по пояс, поэтому не лишним будет взять сухие вещи, чтобы можно было переодеться. От меня лайфхак – купить непромокаемый герметичный мешок, который в любом спортивном магазине можно подыскать по цене до 1000 рублей, сложить в него все вещи, остаться только в шортах, купальнике и сланцах – и перейти через косу. Я вообще считаю этот перешеек – фишкой острова. Можно сказать, что, если ты не перешел по косе и не вымок, то на Шкота ты и не был.

Надо сказать, что туда можно ходить практически круглый год, но так как этот поход подразумевает переход по воде, то лучше делать это в теплое время – до средины сентября, хотя люди ходят туда и зимой. От перешейка двигаемся по дороге, которая достаточно утоптана и легко проходима – в самое сердце острова, мимо развалин казарм и старых построек, которые тоже являются интересными локациями.

Эта дорога идет до южных скал, где находится маяк. Финальная часть тропы, когда вы доходите до южных скал, идет вдоль линии обрыва. С левой стороны можно наблюдать, что у вас там колоссальная пропасть. Когда вы идете по этой тропе, там уже есть небольшие природные смотровые площадки, где можно остановиться сделать фото. Ну и в конце тропы – сам мяк, который входит в список знака «Маяк Приморья». По уровню сложности я бы отнес этот маршрут к легким, есть только небольшой подъем уже непосредственно, когда идете по острову, но во Владивостоке есть сопки и покруче.

- Двигаемся дальше. Ущелье Дарданеллы – это Партизанский район. Сколько по времени займет дорога? Откуда удобнее подойти к ущелью? Есть ли туристические тропы?

Ущелье Дарданеллы находится в Партизанском районе, ехать от Владивостока 2,5 – 3 часа. Дорогу сейчас сделали хорошо, можно не переживать за ходовку, спокойно выбирать скоростной режим и ехать. Есть 2 варианта подъема - со стороны села Бровничи или со стороны села Хмельницкое. Оба хороши, по-своему уникальные и красивые. Можно еще третий вариант продумать. Зайти со стороны Бровничи и закончить на Хмельницком, но надо будет оттуда как-то добраться назад к своей машине. Мой любимый путь – со стороны села Бровничи. Если подниматься здесь, то машину можно оставить вблизи моста через реку Тигровая, полюбоваться этой горной рекой.

Ущелье Дарданеллы. Фото: Предоставлено путешественниками

Место, из-за которого все едут на Дарданеллы, это Замок принцессы – скала, на которой установлен деревянный помост, но подняться на него можно только со специальным оборудованием. Можно подойти к скале, посмотреть на этот мостик, сфотографироваться на его фоне и на фоне красивых скал. По времени маршрут занимает около двух часов от места, где оставили машину, до скалы. Сначала путь пролегает по старой заросшей дороге, потом, следуя маркировкам, которые размещены на протяжении всего маршрута, надо повернуть налево и карабкаться по камням.

Из-за того, что присутствует каменистый отрезок пути, я бы не рекомендовал этот маршрут для людей неподготовленных. Поэтому уровень сложности этого маршрута выше, чем на острове Шкота. И, если на Шкота можно отправиться в удобных кроссовках, то здесь уже понадобится правильно подобранная трекинговая обувь. Помимо скалы Замок принцессы, есть еще скала Зуб Бабы Яги. Можно до нее тоже прогуляться, к ней ведёт отдельная тропа. В среднем, если хотите за один день посетить обе локации, то на всю поездку из Владивостока и обратно, с учетом прогулок, потребуется 10 -11 часов.

- Примерно в той же стороне – между Находкой и Партизанском – находится хребет Чандолаз. Он известен своей необычной природой – загадочными дубами, которые осенью становятся красными. Чем вам нравится Чандолаз?

Хребет Чандолаз находится на юге Приморья, между Находкой и Партизанском. Чандолаз – это древний морской риф. Когда ты идешь по нему, эта мысль в голове постоянно присутствует, ты понимаешь, что ты ступаешь по возвышенности, которая раньше была на дне океана. На автомобиле надо доехать до села Екатериновка, дальше ехать по накатанной дороге практически к самому подножью хребта. Дальше подъем в гору, и дорога на Чандолаз идет по серпантину.

Хребет Чандолаз. Фото: Предоставлено путешественниками

Я бы охарактеризовал этот маршрут в нашем ТОПе третьим по уровню сложности. С вершин хребта открываются очень красивые виды, и я бы еще выделил для посещения пещеру-грот «Сквозную». И еще 2 пещеры, посетить которые можно без специального оборудования. Не смотря на среднюю сложность маршрута, можно отправляться в поход на Чандолаз даже семьям с детьми от 7-8 лет.

- Маяк Бюссе и мыс Брюса находятся недалеко от Славянки, верно? Что можете сказать о дороге? Как добраться? Сколько часов уйдет на дорогу?

Маяк находится рядом со Славянкой, чтобы туда попасть нужно проехать через этот населенный пункт. Дорога очень простая, проходит любой автомобиль. Когда вы приезжаете на мыс Брюса, пешая часть маршрута там небольшая, буквально 1,5 – 2 часа. Опять же этот маршрут достаточно легкий, всем его рекомендую. Посмотреть можно сам маяк, на него, правда, зайти не получится, потому что он огорожен, это охраняемая территория, но можно сфотографироваться опять же для знака «Маяк Приморья». Пройти можно дальше до конца мыса, где вы увидите столбовидные камни, похожие на карандаши, чем-то напоминающие полуостров Тобизина.

Маяк Брюссе. Фото: Предоставлено путешественниками

До мыса идет грунтовка, по которой можно доехать практически на любой машине. Маршрут пеший около 1.5 – 2 часов, рельеф относительно ровный. Останавливаемся на небольшой пикник. Это, как правило, термос с чаем и какой-то перекус. Мы с женой недавно открыли для себя солдатские пайки. Получается достаточно бюджетно, и есть все, что нужно для организма. В пайке есть первые блюда, вторые, много различных пюре, паштетов, есть растворимый кофе, чай. И ты, как ребенок на новый год, сидишь открываешь все эти пакетики, не знаешь с чего начать, а когда пробуешь, то все еще оказывается довольно вкусным.

- Завершим наш ТОП-5 мысом Льва? Или что-то еще порекомендуете на один день в Хасанском районе? Чем интересны эти локации? Насколько сложен маршрут и сколько по времени может занять?

Мыс Льва и мыс Сосновый. Он наиболее красивый, является главной локацией в этом районе, входит в состав Дальневосточного государственного морского заповедника. Едем мы по трассе Хасан – Раздольное, поворачиваем на Рязановку, здесь идет грунтовка, проезжаем буквально 12 км, оставляем машину, если она на не 4 WD. А, если машина полноприводная, то можно проехать дальше. Так как у меня машина низкая, то мы оставляем ее, и от этой точки до мыса Сосновый мы идем где-то полтора часа. И любуемся могильными соснами, из-за которых мы собственно и ехали. Там же находятся кекуры Бакланьи – самое большое лежбище тюленей «ларга».

Мыс Льва. Фото: Предоставлено путешественниками

Но и без них, есть чем восхититься. Кекур «Арка», являющийся визитной карточкой заповедника – одно из самых красивых и уникальных мест в Приморье. Но я бы не назвал этот маршрут легким, дорога от Владивостока больше 200 км и довольно продолжительный пеший маршрут. Конечно, карабкаться никуда не нужно, но идти придется долго – около 8-10 км. Когда вы идете до мыса Льва нужно будет преодолеть 2 хребта. Но красота, которую вы увидите, стоит того, чтобы отправиться в эту поездку.

- И хочется еще услышать совет – каким должен быть дорожный набор туриста? Без чего уже нельзя представить путешествия?

Если отправляетесь на своем автомобиле, то нужен дорожный комплект для того, чтобы залатать дырку в шине, продаются сейчас такие специальные «шнурки» и аптечки. Мне достаточно было одного раза, чтобы понять, как необходим такой комплект, и купить их сразу два. Это что касается автомобиля. А для себя понял, что заранее нужно делать раскладку по еде, покупать продукты заранее. Это экономия времени, не нужно останавливаться по пути. Когда ты знаешь, что до того же мыса Брюса ехать 2,5 часа, а ты едешь 4, потому что делал остановки, заезжал за бутербродом и кофе. Когда составляешь такую раскладку, то становится понятным и бюджет на поездку. По обуви я бы рекомендовал всем обзавестись хорошей трекинговой обувью. Причем не надевать в поход новую, а разносить ее в городе заранее. Не ленитесь с вечера составить всю дорожную карту, распишите локации для фотосессий и остановок – и приятного путешествия!

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