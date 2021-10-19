Ударил пистолетом по голове, перерезал провода: на Камчатке мужчина устроил дебош в подъезде

Соседи вызвали полицию после выходки мужчины. Фото: instagram.com/kamchatka_online

Житель Петропавловска-Камчатского устроил дебош в минувшее воскресенье, 17 октября. По словам жильцов дома №9а по улице Войцешека, мужчина сначала порезал соседке из 33 квартиры провода в щитке. Когда та постучала в дверь хулигану, то он вышел с пистолетом, которым ударил женщину по голове.

– Вызвали полицию. Они, конечно, приехали, но дебошира не забрали. Сказали, участковый вас пригласит для беседы, – пишут камчатцы, добавляя, что с ним страшно жить в одном доме.

Корреспондент «КП – Владивосток» связался с пресс-службой управления МВД РФ по Камчатскому краю.

– Информация проверяется, уточняются все обстоятельства, проводится проверка, – уточнили в ведомстве.

И все же непонятным остается почему человека так и не забрали в отделение. Мало того, что мужчина порезал провода и ударил женщину, так у него еще и есть пистолет или предмет, похожий на него. Да и соседи говорят, что уже неоднократно жаловались на него.

Людям страшно жить с таким соседом в одном доме. Фото: instagram.com/kamchatka_online

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