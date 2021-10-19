Пора менять покрышки. Когда владивостокцам менять летнюю резину на зимнюю в 2021 году?

При смене резины горожан просят не устраивать свалки из покрышек Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты рассказали, когда во Владивостоке стоит переобуться с летней резины на зимнюю в 2021 году. На зимнюю авторезину стоит перейти как можно быстрее – в Приморье ожидают холода и скорое приближение зимних морозов.

В мэрии Владивостока сообщили, что смена шин поможет избежать аварийных ситуаций. Зимние дороги Владивостока каждый сезон становятся местом притяжения ДТП.

Менять резину на зимнюю нужно уже при среднесуточной температуре от +5 до +7 градусов. Уже на этой неделе синоптики предвещают отрицательные температуры, что сулит подмерзания на дорогах. Для предотвращения аварий рекомендуют зимние шины с шипами. Даже если во Владивостоке днем тепло, то ночами достаточно прохладная погода с заморозками.

Напомним, в дальневосточной столице почти 500 автосервисов, предлагающих автопокрышки и замену шин различного диаметра: от R16 до R40 с разным индексом нагрузки.

Администрация города просит владивостокцев не устраивать свалки из автопокрышек летней резины: автошины можно утилизировать. Для этого можно обратиться в специализированные компании либо в ближайший пункт шиномонтажа. В таких пунктах можно также приобрести зимные шины во Владивостоке.

С начала года, добавили в пресс-службе, больше 84 тысяч старых покрышек с улиц города ушли на переработку. При этом для Владивостока время смены резины – все еще головная боль. Свалки из старых покрышек убирают и вывозят практически ежедневно.

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