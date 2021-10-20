Разодрал череп: медведь едва не убил мужчину в лесу Приморья

Сейчас медведя ищут сотрудники охотнадзора Фото: Милана СОКОЛ

Медведь напал на мужчину в Приморье. Хищник разодрал лицо и череп человеку, его доставили в реанимацию больницу. А вот «преступник скрылся с места преступления» – сейчас его поисками заняты сотрудники краевого охотнадзора. «КП – Владивосток» рассказывает о происшествии подробнее.

Конфликт между человеком и животным случился в понедельник, 18 октября, в Надеждинском районе. Что же именно произошло – мужчина вышел на охоту или же хищник проявил агрессию – предстоит выяснить специалистам. В настоящее же время участок в районе сел Алексеевка и Раздольное, а также Барановского полигона «прочесывают» сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства.

– Участок местности большой, сотрудники охотнадзора обследуют территорию на предмет этого медведя. Гражданам лучше ограничить поход в лес в районе Раздольного и Алексеевки, а также в районе Барановского полигона. Обо всех случаях обнаружения следов хищника просьба сообщать в министерство по телефону +7 (423) 243-19-98. Это облегчит нам поиски, – подчеркнул в разговоре с «КП – Владивосток» первый заместитель главы ведомства Алексей Суровый.

Также собеседник добавил, информация в охотнадзор поступила сразу после того, как раненный мужчина вышел к дороге, где его заметили люди – они вызвали спасателей и медиков.

В министерстве здравоохранения Приморья журналисту сказали, что пострадавший поступил в реанимацию артемовской больницы с тяжелыми травмами. По решению родственников во вторник он был переведен в военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке.

По предварительной информации, мужчина бывший военный.

В пресс-службе УМВД РФ по Приморью отметили, что полицейские уже занялись инцидентом, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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