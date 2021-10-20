Почти тысячу тонн опасных ядохимикатов с космодрома «Восточный» могут сжечь рядом с Владивостоком

Опасные ядохимикаты планируют сжечь неподалеку от Владивостока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общественность Приморья взбудоражила информация о планах местной компании сжечь почти тысячу тонн опасных ядохимикатов из Амурской области неподалеку от Владивостока. Изначально опасные отходы должны были захоронить под Красноярском, но после общественного резонанса и вмешательства контролирующих органов компания-исполнитель отказалась от этих планов. Вместо этого ядохимикаты решили отвезти в Приморье и сжечь в Надеждинском районе края силами местной компании ООО «Система». Региональное правительство и контролирующие органы в курсе ситуации и уже организовали проверки компании-исполнителя.

Судьба опасных отходов из Амурской области муссируется в публичной плоскости еще с марта текущего года, и эта история наделала немало шума. История началась с того, что ГБУ Амурской области «Экология» разместило тендер на вывоз и захоронение 900 тонн ядохимикатов со складов космодрома «Восточный». Согласно техническому заданию, от подрядчика требовалось вывезти и обезвредить смеси твердых пестицидов, имеющих II и III класс опасности.

Госконтракт выиграла красноярская компания «Зеленый город», которая планировала захоронить отходы на своем полигоне «Серебристый» под Красноярском. Однако против ввоза и утилизации опасного груза взбунтовались местные жители, в СМИ и социальных сетях возникла волна негодования, к делу подключилась прокуратура. Надзорный орган провел ряд проверок, в ходе которых в работе полигона и компании нашлось немало серьезных нарушений, и утилизировать пестициды на данном полигоне «Зеленому городу» запретили.

Но контрактные обязательства никуда не делись, сроки поджимали, и красноярская фирма стала искать альтернативную площадку для захоронения. Более того, для ускорения исполнения контракта амурское ГБУ «Экология» пошло в арбитраж. Тяжба была недолгой, и буквально на днях суд принял решение, которое шокировало уже приморских экологов.

Исходя из документа, опубликованного в картотеке суда, опасные пестициды должны быть ввезены и утилизированы в Приморье. Для выполнения контракта подрядчик привлекает владивостокскую компанию ООО «Система», с которой «Зеленый город» заключил договор о сотрудничестве. Эта компания, судя по информации на ее официальном сайте, имеет лицензию на утилизацию отходов с I по V класс опасности.

В самой компании журналистам подтвердили, что утилизацию отходов будут производить в Приморье на собственной площадке в Надеждинском районе. Обезвреживать пестициды собираются методом сжигания на собственных установках. Где будет производиться сжигание, журналистам в компании не уточнили, однако по информации из открытых источников, комплекс по обращению с опасными отходами ООО «Система» располагается в селе Вольно-Надеждинское, на улице Заречной, 8, то есть, фактически в пределах населенного пункта.

И это ключевой момент. Отходы II и III классов опасности пригодны для термического обезвреживания, то есть сжигания. Другое дело, что сжигание отходов такого класса опасности нельзя производить на расстоянии менее 1000 метров от жилых строений. И вот с этим у компании есть проблемы, так как производственная площадка находится в пределах населенного пункта, а неподалеку расположены заселенные дома.

На это уже обратили внимание в краевом правительстве, специалисты которого совместно с контролирующими органами после запросов СМИ начали проверку компании.

«У нас есть основания предположить, что данная компания не имеет оснований заниматься термической обработкой на том земельном участке, на котором находится сейчас установка», – сказала «Интерфаксу» заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко.

Есть и еще одно вызывающее беспокойство обстоятельство. По информации общественной организации «Зеленый фонд», среди планируемых к утилизации в Приморье отходов есть и более опасные вещества, чем заявленные в техзадании. Экологи отмечают данные из проведенной при инвентаризации экспертизы, которые указывают на высокое содержание в отходах опасного пестицида гранозана (до 80%). Это опасный ядохимикат I класса опасности, который запрещен к применению на территории России. Он содержит особо вредный и стойкий канцероген, который сохраняется в неизменном виде длительное время, и даже при низкой температуре может поступать в окружающий воздух в виде пара.

Так ли это, предстоит разобраться чиновникам и контролирующим органам.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий. Редакция направила запросы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру Приморского края.

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