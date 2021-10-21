Бетонный козырек подъезда рухнул на мужчину в Приморье

Массивная бетонная плита рухнула на мужчину, он в больнице, его состояние тяжелое. Фото: instagram.com/nadega.inform

На мужчину обрушился бетонный козырек на улице Первомайская, 23, в поселке Новый Надеждинского района. Происшествие случилось днем 21 октября. Люди сразу же вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего увезли. Сначала с травмой головы и, предположительно, открытым переломом руки его доставили в Надеждинскую районную больницу, а затем перевезли в Артемовскую городскую больницу..

«КП – Владивосток» удалось выяснить, что в настоящее время пациент на операции. Его состояние оценивается как тяжелое, ближе к крайне тяжелому – у мужчины большая кровопотеря, травмы руки, а также повреждения внутренних органов. После операции пострадавшего переведут в реанимацию.

Жильцы неоднократно просили отремонтировать козырек подъезда. Фото: instagram.com/nadega.inform

Местные рассказывают, что жильцы двухэтажного дома не раз жаловались на состояние этого козырька и просили отремонтировать его. Только вот никто не отреагировал – и вот результат.

На место происшествия выезжали специалисты следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Просьбы жителей дома проигнорировали, вот результат. Фото: instagram.com/nadega.inform

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