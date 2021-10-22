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22 октября 2021 6:09

По центру Владивостока льются реки ржавого кипятка

На пути горячих потоков оказались машины и люди
Екатерина МАКСИМОВА
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Людям приходится перепрыгивать через кипяток. Фото: КП-Владивосток

Людям приходится перепрыгивать через кипяток. Фото: КП-Владивосток

Фото: Архив "КП"

Центральные улицы Владивостока кипят, в прямом смысле этого слова. По дорогам в районе улицы Уборевича, 14, 22 октября неожиданно начала литься горячая ржавая вода, через которую приходится пробираться пешеходам и автолюбителям. Люди вынуждены из подручных средств сооружать помосты.

Корреспондент «КП – Владивосток» выяснил, что это протечка МУПВ ВПЭС, на данный момент подачу воды отключили.

Центр Владивостока заливает реками ржавого кипятка 22 октября
Видео: «КП – Владивосток»

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