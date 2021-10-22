По центру Владивостока льются реки ржавого кипятка

Людям приходится перепрыгивать через кипяток. Фото: КП-Владивосток Фото: Архив "КП"

Центральные улицы Владивостока кипят, в прямом смысле этого слова. По дорогам в районе улицы Уборевича, 14, 22 октября неожиданно начала литься горячая ржавая вода, через которую приходится пробираться пешеходам и автолюбителям. Люди вынуждены из подручных средств сооружать помосты.

Корреспондент «КП – Владивосток» выяснил, что это протечка МУПВ ВПЭС, на данный момент подачу воды отключили.

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