Тунца-рекордсмена поймали приморские рыбаки в водах Южных Курил

Ранее экипаж ловил синеперых, и они действительно отличаются большим весом и крупными размерами, но такие гиганты впервые попали в их сети. Фото: Предоставлено "Доброфлотом"

Экипаж траулера «Викинг» компании «Доброфлот» поймал огромного тунца, вес которого можно назвать рекордным во всем российском рыболовном промысле. В открытых источниках есть информация только о рыбе весом в 250 килограмм - а вот герой истории размером с трех взрослых мужчин. Его вес - 330 килограмм.

Экипаж траулера «Викинг» компании «Доброфлот» поймал огромного тунца. Фото: Предоставлено "Доброфлотом"

Приморские рыбаки поймали в районе южно-курильских островов синеперого тунца-гиганта и поделились фотографиями в социальных сетях. Оказалось, что рыба в три центнера - не единственный приз рыбаков. Вместе с ним поймали еще двух особей в 150 и 220 килограмм. Как рассказал руководитель пресс-службы группы компаний «Доброфлот» Михаил Соколов, ранее экипаж ловил синеперых, и они действительно отличаются большим весом и крупными размерами, но такие гиганты впервые попали в их сети.

- За 2021 год суда «Доброфлота» добыли более 60 тунцов общим весом около 7 тонн. Средний вес одной особи - 120 килограмм. 330 килограмм - это рекорд российского рыбного промысла. Из того, что мне удалось найти в открытых источниках, больше 250 килограмм рыбаки в России никогда не добывали,- отметил официальный представитель «Доброфлота».

Приморские рыбаки поймали в районе южно-курильских островов синеперого тунца-гиганта. Фото: Предоставлено "Доброфлотом"

Тунец - рыба хищная и поедает скумбрию, сардину и иваси (именно эти виды добывали приморские рыбаки в водах Южных Курил). Вполне логично, что гиганты следовали за косяками своих жертв, но в итоге сами стали добычей и попались в рыболовные сети экипажа «Викинг».

После поимки тунца и выгрузки на палубу судна его поместили в транспортные рефрижераторы и в замороженном виде доставили в Находку. Вопрос о дальнейшей судьбе «гиганта» пока остается открытым.

- Группа компаний «Доброфлот» производит консервы из тунца в собственном соку и масле. До настоящего времени для производства данного вида консервов мы использовали только импортное сырье. При достаточном количестве и качестве сырья производство может осуществляться полностью из тунца, добытого российскими рыбаками, - отмечает Михаил Соколов.

Возможно, тунец-гигант однажды станет чьим-нибудь блюдом.

Капитан «Викинга» и члены экипажа до сих пор на промысле. Как только они приблизятся к берегу, а сотовая связь наладится, редакция «КП-Владивосток» свяжется с ними, чтобы узнать об из первых уст об эмоциях рыбаков, добывших такие трофеи.

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