Во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу

Осколок стекла попал в лицо одного из пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке автобус 16Ц следовал по своему обычному маршруту, вечером, в районе пяти часов по транспорту неизвестный открыл стрельбу, произошло это на улице Котельникова.

Мужчина выстрелил с левой стороны автобуса, в середину и переднюю часть транспорта, после этого сразу же скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

- Полиция Владивостока устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Котельникова. На данный момент установлено, что неизвестный стрелял в окна из пневматического оружия, рассказала корреспонденту "КП-Владивосток" руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Осколок стекла попал в лицо одного из пассажиров. К счастью, мужчина отделался испугом и не получил опасных для жизни травм. В настоящее время полиция устанавливает личность нарушителя и выясняет все обстоятельства произошедшего, а также просит очевидцев. владеющих какой либо информацией, обратиться к ним. Автобус же отправили на автостоянку и сняли с маршрута.

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