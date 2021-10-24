На Корабельной набережной во Владивостоке горит мемориальный корабль-музей «Красный вымпел»

Фото: предоставлено читателем «Комсомольской правды».

Прямо сейчас во Владивостоке, на Корабельной набережной, загорелся мемориальный корабль «Красный вымпел». Фотографии с места события «Комсомолке» прислал очевидец происшествия.

Фото: предоставлено читателем «Комсомольской правды».

По имеющейся информации, задымление на корабле появилось в послеобеденное время. Сейчас на месте происшествия уже работают пожарные, поднявшиеся на борт судна. К месту ЧП прибыли сразу 10 пожарных машин.

Информации о пострадавших пока нет. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Фото: предоставлено читателем «Комсомольской правды».

Напомним, что мемориальный корабль-музей «Красный вымпел» - объект культурного наследия регионального значения. Судно построено как яхта для Камчатского генерал-губернатора аж в 1911 году. «Красный вымпел» стал одним из первых кораблей, вошедших в состав Тихоокеанского флота, сменив свое гражданское прошлое на серую боевую окраску.

Исходив не одну тысячу миль по Мировому океану и принимая участие в разных боевых операциях и войнах, сторожевик-ветеран встал на вечный пирс в 1958 году. И теперь своим видом напоминает о героическом прошлом нашей Родины.

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