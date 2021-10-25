Малышку-тигрицу вызволили из браконьерского капкана в Приморье

Юная хищница попала в капкан, поставленный на барсука Фото: Центр "Амурский тигр"

В Дальнереченском районе Приморья специалисты спасли юную трехмесячную тигрицу, попавшую в браконьерский капкан, поставленный на барсука. После освобождения и ветеринарной помощи малышку отпустили, чтобы она могла вернуться к матери-тигрице, находившейся неподалеку.

Попавшую в беду юную хищницу обнаружил в лесу местный житель. Малышка угодила в один из браконьерских капканов, поставленных рядом с так называемым «барсучим городком» - системой связанных между собой нор барсуков. На ловлю этих животных и были рассчитаны расставленные здесь капканы. Гражданин сообщил о находке в охотнадзор Приморского края.

Юная хищница попала в капкан, поставленный на барсука Фото: Центр "Амурский тигр"

Прибывшие на место специалисты обездвижили юную тигрицу и освободили ее из ловушки. Как рассказали в Центре «Амурский тигр», капкан «поймал» малышку за коготь передней лапы. Осмотрев хищницу, специалисты пришли к выводу, что у нее нет серьезных травм, которые могут помешать ей жить в дикой природе.

Поэтому тигрицу решили оставить в тайге, дав ей возможность воссоединиться с матерью. О том, что та находится неподалеку, свидетельствовали свежие следы взрослого тигра рядом с местом обнаружения тигренка.

После осмотра и обработки ран тигрицу отпустили на волю. Фото: Центр "Амурский тигр"

Вернувшись через несколько часов в место, где оставили малышку, специалисты убедились, что она отошла от наркоза и самостоятельно ушла навстречу матери.

Удалось ли воссоединиться тигриной семье, проверят инспекторы охотнадзора в ближайшие недели с помощью фотоловушек, которые установили на территории их обитания.