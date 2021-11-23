Приморские журналисты изучили качество зимнего дизеля «Роснефти»

«Роснефть» внимательно следит за качеством своей продукции. Фото: Вадим ПОПОВ

Зима близко, а значит, настало время переходить с летнего дизельного топлива на зимнее. Эксперты утверждают, что заливать зимнее ДТ в бак надо, как только температура на улице достигла отметки -3°С. Команда «КП-Владивосток» отправилась в Вольно-Надеждинское на нефтебазу «Роснефть-Востокнефтепродукт», чтобы лично посмотреть, как проверяют качество дизельного топлива и расспросить экспертов о том, почему так важно, чтобы в баке оказался именно зимний дизель.

Холода приносят неприятные сюрпризы

Если использовать летнее дизтопливо в холода, последствия могут быть удручающими – загустевший дизель, забитые топливные фильтры, невозможность завести автомобиль. Дело в том, что дизельное топливо содержит тяжелые углеводороды парафиновой группы. Когда начинает холодать, они кристаллизуются, топливо мутнеет, густеет, а потом и вовсе застывает. Именно поэтому на АЗС «Роснефти» в разных регионах можно встретить зимнее и арктическое дизельное топливо. Зимнее традиционно используют в тех регионах, где температура не опускается ниже -32°С, Приморский край как раз из их числа. Арктическое ДТ-А-К5 с температурой применения до -50°С востребовано в Хабаровском крае и на Сахалине. Подбор марки топлива происходит с учетом климатических особенностей регионов и на основании температурного прогноза Гидрометцентра России.

На производстве используется семиступенчатая проверка. Фото: Вадим ПОПОВ

Семь ступеней проверки

К сожалению, автолюбители не смогут самостоятельно определить, насколько качественное зимнее топливо им залили в бак. Для того чтобы избежать таких неприятностей, как быстрый износ двигателя или его коррозия, надо использовать только качественный продукт. «Роснефть» прилагает все усилия для его создания: оценка соответствия продукции законодательным требованиям; постановка продукции на производство с привлечением профильных научно-исследовательских институтов; сертификация систем качества на соответствие установленным международным требованиям. Все это гарантирует, что выпуск на рынок некачественного топлива невозможен. Помимо этого, в компании введен семиступенчатый контроль качества: контроль сырья, полуфабрикатов и товарного продукта на производстве, контроль при отгрузке и приемке на нефтебазе, контроль при хранении в резервуаре, контроль при отгрузке на автотранспорт, контроль при приемке топлива на АЗС и контроль при хранении на АЗС.

- При отгрузке топлива на нефтебазу мы проверяем герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживаем с помощью GPS. Следующая ступень - контроль при приемке из транспортного средства на нефтебазе. Потом проверяем качество хранения стационарными сбытовыми лабораториями. Далее топливо снова отгружают для транспортировки на АЗС – транспорт проходит тщательную проверку и отслеживается на всем пути следования. На АЗС топливо проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

При отгрузке топлива на нефтебазу специалисты проверяют герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживают с помощью GPS. Фото: Вадим ПОПОВ

Испытания пройдены успешно

Компания не ограничивается стандартными проверками и тестами. На производстве проводят дополнительные исследования на предмет «устойчивости» зимнего дизельного топлива при хранении. Подобные проверки исключают вероятность расслаивания топлива – в условиях холодного хранения эту проблему решают с помощью добавления специальных присадок, которые подбираются по индивидуальным рецептурам на каждом заводе. Кроме того, зимнее дизельное топливо «Роснефти» успешно прошло квалификационные испытания во «Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти».

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский. Фото: Вадим ПОПОВ

А в чем новизна?

Мы побеседовали с заведующей испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анастасией Павленко, которая рассказала как производится зимнее дизельное топливо «Роснефти».

- Один из важных факторов - содержание серы в дизтопливе. Норма – не более 10мг/кг. У нас этот показатель снижен до 8 мг/кг. Сера оказывает существенное влияние на срок службы двигателя, приводит к коррозии и износу систем двигателя. Относительный срок службы двигателя уменьшается по мере увеличения уровня серы. Снижение количества серы повышает эффективность систем очистки отработавших газов, ведь уровень серы в дизельном топливе – это важный фактор в работе каталитических систем, разлагающих оксиды азота, - подчеркнула эксперт.

Также компания озаботилась массовой долей полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизельном топливе. Пониженное содержание ПАУ увеличивает ресурс работы сажевого фильтра и снижает негативную нагрузку на легкие жителей планеты.

- Массовая доля ПАУ не должна быть выше 8 %. В дизельном топливе производства компании «Роснефть» эта доля не превышает и 6%. Содержание ПАУ в топливе напрямую влияет на выбросы твердых частиц и коррелирует с выбросами ПАУ в выхлопных газах от дизельных двигателей. ПАУ негативно влияют, прежде всего, на органы дыхания человека, - отметила Анастасия Павленко.

Заведующая испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анастасия Павленко. Фото: Вадим ПОПОВ

Проверка по звонку

Напомним, что «Роснефть» проверяет качество топлива даже тогда, когда оно уже на АЗС. Мобильные лаборатории проводят проверки, о которых нельзя узнать заранее. Также, в случае возникновения каких-либо претензий, потребители могут обратиться по телефонам горячей линии, которые размещены на всех АЗС и АЗК компании. По каждому обращению обязательно проводится проверка, и в большинстве случаев экспертиза подтверждает, что качество топлива соответствует нормам.