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Владивосток22 ноября 2021 22:00

Приморские журналисты изучили качество зимнего дизеля «Роснефти»

Проверка качества прошла на крупной нефтебазе Приморья
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«Роснефть» внимательно следит за качеством своей продукции.

«Роснефть» внимательно следит за качеством своей продукции.

Фото: Вадим ПОПОВ

Зима близко, а значит, настало время переходить с летнего дизельного топлива на зимнее. Эксперты утверждают, что заливать зимнее ДТ в бак надо, как только температура на улице достигла отметки -3°С. Команда «КП-Владивосток» отправилась в Вольно-Надеждинское на нефтебазу «Роснефть-Востокнефтепродукт», чтобы лично посмотреть, как проверяют качество дизельного топлива и расспросить экспертов о том, почему так важно, чтобы в баке оказался именно зимний дизель.

Холода приносят неприятные сюрпризы

Если использовать летнее дизтопливо в холода, последствия могут быть удручающими – загустевший дизель, забитые топливные фильтры, невозможность завести автомобиль. Дело в том, что дизельное топливо содержит тяжелые углеводороды парафиновой группы. Когда начинает холодать, они кристаллизуются, топливо мутнеет, густеет, а потом и вовсе застывает. Именно поэтому на АЗС «Роснефти» в разных регионах можно встретить зимнее и арктическое дизельное топливо. Зимнее традиционно используют в тех регионах, где температура не опускается ниже -32°С, Приморский край как раз из их числа. Арктическое ДТ-А-К5 с температурой применения до -50°С востребовано в Хабаровском крае и на Сахалине. Подбор марки топлива происходит с учетом климатических особенностей регионов и на основании температурного прогноза Гидрометцентра России.

На производстве используется семиступенчатая проверка.

На производстве используется семиступенчатая проверка.

Фото: Вадим ПОПОВ

Семь ступеней проверки

К сожалению, автолюбители не смогут самостоятельно определить, насколько качественное зимнее топливо им залили в бак. Для того чтобы избежать таких неприятностей, как быстрый износ двигателя или его коррозия, надо использовать только качественный продукт. «Роснефть» прилагает все усилия для его создания: оценка соответствия продукции законодательным требованиям; постановка продукции на производство с привлечением профильных научно-исследовательских институтов; сертификация систем качества на соответствие установленным международным требованиям. Все это гарантирует, что выпуск на рынок некачественного топлива невозможен. Помимо этого, в компании введен семиступенчатый контроль качества: контроль сырья, полуфабрикатов и товарного продукта на производстве, контроль при отгрузке и приемке на нефтебазе, контроль при хранении в резервуаре, контроль при отгрузке на автотранспорт, контроль при приемке топлива на АЗС и контроль при хранении на АЗС.

- При отгрузке топлива на нефтебазу мы проверяем герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживаем с помощью GPS. Следующая ступень - контроль при приемке из транспортного средства на нефтебазе. Потом проверяем качество хранения стационарными сбытовыми лабораториями. Далее топливо снова отгружают для транспортировки на АЗС – транспорт проходит тщательную проверку и отслеживается на всем пути следования. На АЗС топливо проверяется как стационарными (по определенному графику, а также в случае обращений клиентов), так и мобильными лабораториями, - рассказал заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

При отгрузке топлива на нефтебазу специалисты проверяют герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживают с помощью GPS.

При отгрузке топлива на нефтебазу специалисты проверяют герметичность пломбировки железнодорожных цистерн, а движение транспорта отслеживают с помощью GPS.

Фото: Вадим ПОПОВ

Испытания пройдены успешно

Компания не ограничивается стандартными проверками и тестами. На производстве проводят дополнительные исследования на предмет «устойчивости» зимнего дизельного топлива при хранении. Подобные проверки исключают вероятность расслаивания топлива – в условиях холодного хранения эту проблему решают с помощью добавления специальных присадок, которые подбираются по индивидуальным рецептурам на каждом заводе. Кроме того, зимнее дизельное топливо «Роснефти» успешно прошло квалификационные испытания во «Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти».

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Заместитель директора Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Алексей Козловский.

Фото: Вадим ПОПОВ

А в чем новизна?

Мы побеседовали с заведующей испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анастасией Павленко, которая рассказала как производится зимнее дизельное топливо «Роснефти».

- Один из важных факторов - содержание серы в дизтопливе. Норма – не более 10мг/кг. У нас этот показатель снижен до 8 мг/кг. Сера оказывает существенное влияние на срок службы двигателя, приводит к коррозии и износу систем двигателя. Относительный срок службы двигателя уменьшается по мере увеличения уровня серы. Снижение количества серы повышает эффективность систем очистки отработавших газов, ведь уровень серы в дизельном топливе – это важный фактор в работе каталитических систем, разлагающих оксиды азота, - подчеркнула эксперт.

Также компания озаботилась массовой долей полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в дизельном топливе. Пониженное содержание ПАУ увеличивает ресурс работы сажевого фильтра и снижает негативную нагрузку на легкие жителей планеты.

- Массовая доля ПАУ не должна быть выше 8 %. В дизельном топливе производства компании «Роснефть» эта доля не превышает и 6%. Содержание ПАУ в топливе напрямую влияет на выбросы твердых частиц и коррелирует с выбросами ПАУ в выхлопных газах от дизельных двигателей. ПАУ негативно влияют, прежде всего, на органы дыхания человека, - отметила Анастасия Павленко.

Заведующая испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анастасия Павленко.

Заведующая испытательной лаборатории Вольно-Надеждинской базы нефтепродуктов ООО «РН-Востокнефтепродукт» Анастасия Павленко.

Фото: Вадим ПОПОВ

Проверка по звонку

Напомним, что «Роснефть» проверяет качество топлива даже тогда, когда оно уже на АЗС. Мобильные лаборатории проводят проверки, о которых нельзя узнать заранее. Также, в случае возникновения каких-либо претензий, потребители могут обратиться по телефонам горячей линии, которые размещены на всех АЗС и АЗК компании. По каждому обращению обязательно проводится проверка, и в большинстве случаев экспертиза подтверждает, что качество топлива соответствует нормам.

«Роснефть» проверяет качество топлива даже тогда, когда оно уже на АЗС.

«Роснефть» проверяет качество топлива даже тогда, когда оно уже на АЗС.

Фото: Вадим ПОПОВ

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