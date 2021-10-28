Хеллоуин во Владивостоке в 2021 году: куда сходить - главные вечеринки и мероприятия с 29 по 31 октября

Заведения Владивостока готовят уникальные программы в ночь нечистых сил
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Владивосток готовится к празднику тьмы и темных сил – Хеллоуин 2021 года приходится на 31 октября, воскресенье. С пятницы по воскресенье в дальневосточной столице ждут множество мероприятий: от культурно-досуговых до безбашенных. У владивостокцев есть шанс встретиться со своими страхами, нарядиться самым экстравагантным образом, а также окунуться в самую глубь нечистых сил.
Начнем с самых маленьких – детям хеллоуинскую вечеринку обещает паназиатский ресторан Zuma (Фонтанная, 2).
Что в плане и когда?
В программе – Шоу чокнутого профессора (6+). Организаторы обещают атмосферу ужаса, но в меру, пугать детей никто не намерен. Тусовки с сумасшедшим ученым пройдут в два дня: 30 и 31 октября в 12:00.
А сколько стоит?
Билет на шоу обойдется в 1500 рублей.
Всю жуть хеллоуинской осенней ночи покажут и соседи на вечеринке «Темные грани Азии» (21+): «самураям» Владивостока предлагают побороть свои страхи.
Что в плане и когда?
Фото: coop.1center
Два этажа гастро-пространства «Кооператив» (Фонтанная, 2А) превратятся в площадку ужаса. Полную программу заведение не разглашает, однако организаторы обещают несколько уникальных танцевальных площадок. Хедлайнером ночи станет московский диджей DJ CHIPPON. Проверить свои страхи на прочность предлагают в особенной «красной» комнате. Вечеринка начнется в 21:00
А сколько стоит?
За вход нужно заплатить 500 рублей.
Толк в национальном колорите английского праздника определенно знает самый британский паб Владивостока. Старина Билли предлагает двухдневную вечеринку и «ужасный уикенд» в своем замке.
Что в планах и когда?
Фото: billyspub
Всех пришедших ждет «самая страшная неделя» (18+) в году, заявили организаторы. Billy’s Pub (Острякова, 49) уже готов к приему гостей: вас ждут тыквы и страшилки. 29 и 30 октября отмечать хеллоуин команда Билли собирается с группами Maze и Finch Day.
А сколько стоит?
Вход в паб в жуткую ночь бесплатный, однако стоит заранее забронировать столик, если вы придете компанией.
В одном из баров города в этот день отпразднуют не совсем Хеллоуин. На мероприятии гостей ждет «тусовка мертвых». Диа-де-Муэртос, Мексика станет ближе.
Что в планах и когда?
Фото: shiberbar
День мертвых (18+) пройдет 29 и 30 октября в баре Шибер (Павленко, 6). Организаторы обещают, что все умершие покинут кладбище и отправятся в Шибер.
А сколько стоит?
Вход свободный, однако действует FC/DC. Хеллоуинский наряд не обязателен, но грим и костюм рекомендуется, чтобы затеряться среди мертвых.
Для взрослых ресторан Zuma также предлагает нетипично провести вечер – в дни ужаса будет работать Zumaoke (18+).
Что в планах и когда?
Организаторы обещают устроить кошачий бал в дни празднования самого загадочного праздника на планете — мистическое театральное представление, в котором сплетаются произведение «Мастер и Маргарита» и мюзикл Эндрю Ллойда «Кошки». Главный герой — кот PU$$IOKE. Всех подробностей не раскрывают. Владивостокцев ждут 29 и 30 октября в 22:30.
А сколько стоит?
Билет обойдется в 500 рублей.
Рок-вечер в ночь Хеллоуина предлагает главный заводила молодежи – бар Водолей.
Что в планах и когда?
Обещают страшно-веселый праздник. Под рок-музыку организаторы предлагают выпустить всех своих демонов. За музыкальное сопровождение в этот вечер отвечают:
Конкурсы, приятные призы и страшно-веселая атмосфера – вот что будет в Водолее 30 октября в 23:00 (18+).
А сколько стоит?
Вход обойдется всего в 300 рублей.
ПО ТЕМЕ:
Хэллоуин 2021 в России: история и традиции праздника
Хэллоуин — праздник всех святых, пришедший к нам с Запада. Рассказываем, о его истории и о том, как его можно отметить в 2021 год (подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03