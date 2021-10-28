Хеллоуин во Владивостоке в 2021 году: куда сходить - главные вечеринки и мероприятия с 29 по 31 октября

Заведения Владивостока готовят уникальные программы в ночь нечистых сил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владивосток готовится к празднику тьмы и темных сил – Хеллоуин 2021 года приходится на 31 октября, воскресенье. С пятницы по воскресенье в дальневосточной столице ждут множество мероприятий: от культурно-досуговых до безбашенных. У владивостокцев есть шанс встретиться со своими страхами, нарядиться самым экстравагантным образом, а также окунуться в самую глубь нечистых сил.

Начнем с самых маленьких – детям хеллоуинскую вечеринку обещает паназиатский ресторан Zuma (Фонтанная, 2).

Что в плане и когда?

В программе – Шоу чокнутого профессора (6+). Организаторы обещают атмосферу ужаса, но в меру, пугать детей никто не намерен. Тусовки с сумасшедшим ученым пройдут в два дня: 30 и 31 октября в 12:00.

А сколько стоит?

Билет на шоу обойдется в 1500 рублей.

Всю жуть хеллоуинской осенней ночи покажут и соседи на вечеринке «Темные грани Азии» (21+): «самураям» Владивостока предлагают побороть свои страхи.

Что в плане и когда?

Фото: coop.1center

Два этажа гастро-пространства «Кооператив» (Фонтанная, 2А) превратятся в площадку ужаса. Полную программу заведение не разглашает, однако организаторы обещают несколько уникальных танцевальных площадок. Хедлайнером ночи станет московский диджей DJ CHIPPON. Проверить свои страхи на прочность предлагают в особенной «красной» комнате. Вечеринка начнется в 21:00

А сколько стоит?

За вход нужно заплатить 500 рублей.

Толк в национальном колорите английского праздника определенно знает самый британский паб Владивостока. Старина Билли предлагает двухдневную вечеринку и «ужасный уикенд» в своем замке.

Что в планах и когда?

Фото: billyspub

Всех пришедших ждет «самая страшная неделя» (18+) в году, заявили организаторы. Billy’s Pub (Острякова, 49) уже готов к приему гостей: вас ждут тыквы и страшилки. 29 и 30 октября отмечать хеллоуин команда Билли собирается с группами Maze и Finch Day.

А сколько стоит?

Вход в паб в жуткую ночь бесплатный, однако стоит заранее забронировать столик, если вы придете компанией.

В одном из баров города в этот день отпразднуют не совсем Хеллоуин. На мероприятии гостей ждет «тусовка мертвых». Диа-де-Муэртос, Мексика станет ближе.

Что в планах и когда?

Фото: shiberbar

День мертвых (18+) пройдет 29 и 30 октября в баре Шибер (Павленко, 6). Организаторы обещают, что все умершие покинут кладбище и отправятся в Шибер.

А сколько стоит?

Вход свободный, однако действует FC/DC. Хеллоуинский наряд не обязателен, но грим и костюм рекомендуется, чтобы затеряться среди мертвых.

Для взрослых ресторан Zuma также предлагает нетипично провести вечер – в дни ужаса будет работать Zumaoke (18+).

Что в планах и когда?

Организаторы обещают устроить кошачий бал в дни празднования самого загадочного праздника на планете — мистическое театральное представление, в котором сплетаются произведение «Мастер и Маргарита» и мюзикл Эндрю Ллойда «Кошки». Главный герой — кот PU$$IOKE. Всех подробностей не раскрывают. Владивостокцев ждут 29 и 30 октября в 22:30.

А сколько стоит?

Билет обойдется в 500 рублей.

Рок-вечер в ночь Хеллоуина предлагает главный заводила молодежи – бар Водолей.

Что в планах и когда?

Обещают страшно-веселый праздник. Под рок-музыку организаторы предлагают выпустить всех своих демонов. За музыкальное сопровождение в этот вечер отвечают:

Конкурсы, приятные призы и страшно-веселая атмосфера – вот что будет в Водолее 30 октября в 23:00 (18+).

А сколько стоит?

Вход обойдется всего в 300 рублей.

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