18 социальных проектов реализовали в Приморье

Общество инвалидов Советского района Владивостока. Игра Бочча. Фото: предоставлены управлением по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока

Сделать мир лучше возможно. Яркий пример этому - работа общественников Приморья, которые реализуют проекты по улучшению жизни людей, помощи животным и спасению окружающей среды. Во Владивостоке эту работу активно поддерживает городская администрация.

- У нас действует специальная муниципальная программа - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока и развитие общественного партнерства. Она у нас разбита на два блока, это, собственно, сама поддержка некоммерческих организаций, она состоит из информационной и финансовой поддержки, - рассказывает заместитель начальника управления по делам молодежи и связи с общественностью администрации Владивостока Ирина Самусенко.

Финансовую поддержку на реализацию социальных проектов мэрия предоставляет на конкурсной основе - среди некоммерческих организаций ежегодно проводят конкурс, во время которого отбирают лучшие работы по приоритетным направлениям. На получение финансовой помощи могут претендовать проекты, направленные на патриотическое воспитание, охрану окружающей среды, защиту животных, развитие институтов гражданского общества, социальной адаптации инвалидов и их семей, повышение качества жизни людей пожилого возраста и многие другие.

В мэрии отмечают, что больше всего проектов на конкурс поступает по направлениям патриотического воспитания, развития межнационального сотрудничества и защиты бездомных животных.

В этом году в конкурсе была конкуренция, примерно из трех организаций на одну субсидию, это достаточно много. Максимальный размер субсидии составляет 250 тысяч рублей. По результатам конкурса было отобрано 18 проектов, и сейчас они активно реализуются, - рассказали в городской администрации.

По итогам конкурсного отбора поддержку получили такие организации, как Всероссийское общество глухих, поисковое объединение «Авиапоиск», фонд помощи бездомным животным «Умка», Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», Приморская региональная общественная организация содействия развитию гражданских инициатив и социальной поддержки «Твори добро», Владивостокская татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» («Дружба»), содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело», АНО ДПОиК «Развитие», Всероссийское общество инвалидов, общественная организация инвалидов-спинальников «Ковчег», Российский союз молодежи, Федерация фигурного катания на коньках города Владивостока, Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, фонд социально-общественного развития «Наш район», общество инвалидов Советского района, общественная организация ветеранов войны Первореченского района и общественная организация социальной поддержки и защиты ветеранов боевых действий на территории РФ, на территории других государств и семей погибших ветеранов «Контингент» Приморского края.

Проекты очень разноплановые. Сегодня в реестре активно взаимодействующих с администрацией Владивостока числится 200 организаций. Из них 120 - это активисты, которые реализуют и свои проекты при информационной поддержке управлений по делам молодежи и связям с общественностью, и активно участвуют в мероприятиях, проводимых мэрией города.

- Например, лига ходьбы «Женьшень» постоянно устраивает пешие походы для жителей Приморья на бесплатной основе. А мы распространяем информацию, чтобы жители города знали о таком проекте и могли принять в нем участие, - отметила Ирина Самусенко.

Среди победителей конкурса также стоит выделить проект «Дом помощи», в рамках которого проходит обустройство дома для людей без определенного места жительства. Администрация Владивостока предоставила инициаторам проекта помещение на острове Русский, сейчас его приводят в порядок. Уже ведется прием нуждающихся во временном размещении и социальной адаптации.

Экологическая акция «День моря». Фото: предоставлены управлением по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока

Еще один интересный проект «Техническое творчество для школьников» направлен на знакомство ребят с основами радиоэлектроники. Здесь дети учатся паять, изучают радиотехническое дело и даже сами делают радиоприемники. А проект с красивым названием «Лед возможностей» направлен на то, чтобы дать детям с ограниченными возможностями шанс научиться кататься на коньках.

С сентября этого года в столице Приморья реализуется образовательный проект для людей с нарушениями слуха «Жизнь без границ». В рамках этого мероприятия проходят занятия по русскому языку. Первый цикл уже завершен, впереди - уроки по основам жизнедеятельности и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, знакомство с правилами дорожного движения. Занятия проводятся по адресу: Океанский проспект, 131в.

С помощью проекта «Доступная игра» незрячие люди могут осваивать не только такие классические игры, как шашки, шахматы и домино, но и множество других. Да, классика всегда хороша, но порой и ее недостаточно. Целью проекта является развитие во Владивостоке нового направления социокультурной реабилитации для людей с нарушением зрения и создание кружка по настольным играм для инвалидов всех возрастов 1, 2 и 3 группы по зрению.

Проект «Чтобы помнили» познакомит школьников столицы Дальнего Востока с основными событиями Великой Отечественной войны и героическими подвигами советских людей в этой страшной битве. Проект призван напомнить подросткам и молодежи Приморья о подвигах участников военных действий, которые проявили мужество и героизм при защите своего Отечества, сформировать у подрастающего поколения патриотичное отношение к Родине, к родному городу и краю. Это уникальная возможность прикоснуться к документам и предметам, отражающим этот исторический период. Патриотические занятия планируют проводить в школах, пришкольных лагерях, детских загородных лагерях и в центре патриотического воспитания молодежи Совета ветеранов Первореченского района.

По результатам недавней встречи с председателями общественных организаций Владивостока глава города Константин Шестаков принял решение несколько изменить порядок помощи и увеличить финансирование поддержки важных общественных инициатив. Одним из предложений стало введение дифференцированных грантов до миллиона рублей, которые смогут получить авторы масштабных проектов. Инициаторы локальных проектов смогут рассчитывать на более скромные, но все же существенные суммы - от 150 до 250 тысяч.

Во Владивостоке все больше привлекают активных людей и общественных организаций для помощи населению, поэтому при поддержке мэрии активно работает школа социально ориентированных некоммерческих организаций. Два раза в месяц представители общественных организаций проходят обучение по наиболее актуальным вопросам своей деятельности. Речь идет о налогообложении, ведении бухучета, земельного права. Кроме того, затрагиваются вопросы грантовой поддержки, которая предоставляется за счет бюджета Приморского края и президентских грантов.

- Мы помогаем нашим общественникам в написании проектов, приглашаем специалистов, которые компетентно помогают им разобраться в тех или иных вопросах. Когда к нам приходят представители организаций, мы в первую очередь знакомимся, смотрим устав, документы, вносим их в список-рассылку для того, чтобы приглашать их на различные мероприятия. Мы находимся на Ильичева, 15, здание Первореченской администрации, на третьем этаже. Профильный орган, который занимается этими вопросами, - это управление по делам молодежи и связи с общественностью администрации Владивостока. У нас также есть отделы реализации программных мероприятий и общественного партнерства. Организации приходят к нам, и мы работаем с ними по тем вопросам, которые интересны и актуальны для конкретной организации. Нам можно позвонить по телефону (8423) 2-614-089 или (8423) 2-614-397, проконсультироваться либо назначить встречу, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Ирина Самусенко.

Она отметила, что в управление по делам молодежи и связям с общественностью обращаются по самым разным вопросам, предлагают реализацию различных идей, а там уже смотрят, чем конкретно могут помочь. По ее словам, часто спрашивают, как получить муниципальное помещение, как получить финансовую поддержку, как рассказать о тех мероприятиях, которые планируют проводить, чтобы привлечь большое количество людей.

- Я думаю, что любой житель города, а пенсионеры в большинстве, могут найти для себя интересные занятия, для того, чтобы наполнить свой досуг. Сейчас мы активно рассказываем о мероприятиях, которые планируют проводить 18 организаций-победителей, наблюдаем за тем, как проходят организационные моменты и оказываем всевозможную помощь. Например, сейчас общественная организация «Контингент» устанавливает памятные доски в честь погибших при исполнении воинского долга. Фонд «Умка» сейчас занимается бесплатной стерилизацией кошек. Человек может привести кошку с улицы или даже домашнего питомца, не имея средств на операцию, может стерилизовать животное при финансовой поддержке, обратившись в фонд «Умка». Любая общественная организация работает на безвозмездной основе, все проводится на энтузиазме. И если есть возможность оказать финансовую поддержку, то мы с удовольствием помогаем, - заключила Ирина Самусенко.

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