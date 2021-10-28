«Ковбой. Король. Великолепный» и просто… Юл Бриннер

Бриннер получил Оскар за роль короля Сиама. Фото: Вероника СТАХЕЕВА

История дерзкого мальчишки из Владивостока с улицы Алеутской, покорившая весь мир… «Ковбой. Король. Великолепный» - это 25 эпизодов из жизни голливудской звезды Юла Бриннера, воплотившихся на подмостках Приморского краевого драматического театра им. Горького в спектакле о судьбе великого артиста и цене ошеломительного успеха. Режиссер-постановщик Сергей Руденок и автор пьесы Юрий Гончаров рассказали публике подлинную историю жизни нашего соотечественника, который прошел длинный и непростой путь к славе, полный драматизма, конфликтов с собой, окружением и любящими его женщинами.

Чем примечательна вся эта история о пареньке из нашего города, который покорил Голливуд и женские сердца? Пожалуй, тем, что столь дерзкое и порой даже чересчур лихое стремление к заветной цели вызывает неподдельное восхищение.

Пьеса, написанная Юрием Гончаровым, довольно объемная по театральным меркам и тянет на полноценный сценарий. Из огромного материала в основу спектакля вошли 25 эпизодов из жизни Юла Бриннера. Надо отдать должное автору - материал получился более чем достойным, с хорошо прописанными диалогами и сюжетными линиями.

По задумке режиссера роль Юла исполняют два артиста. Молодого Бриннера на пути к славе от Парижа до Бродвея играет Максим Вахрушев, а уже оскароносного лауреата и любимца голливудских красавиц Сергей Лисинчук.

Молодой Юл Бриннер и Марлен Дитрих (Максим Вахрушев и Наталья Овчинникова). Фото: Вероника СТАХЕЕВА

Жизнь сводит Бриннера с самыми разными людьми - Марлен Дитрих, Мерилин Монро, Марлон Брандо, Ингрид Бергман, Фрэнк Синатра. Все они части одной большой картины, в которой события одно за другим позволяет погрузиться в судьбу человека, ставшего легендой.

Максим Вахрушев с какой-то поразительной легкостью вошел в образ амбициозного паренька, стремящегося взять от жизни все, - любовь, успех, свободу, признание. Он очень похож на любого современного молодого человека, который стремится завоевать весь мир. Его упорство порой граничит даже с наглостью. Но разве наглость не второе счастье?

Вместе с тем, сквозь этот мальчишеский задор проступает ранимость подростка, который переживает предательство отца, оставившего их семью ради другой женщины, размолвки с сестрой Верой и болезнь матери.

Сцена встречи Юла с отцом (Сергей Гончаров) одна из самых сильных в спектакле. Почти безмолвный момент, когда отец встает перед сыном на колени, чтобы вымолить прощение, по-настоящему трогает до глубины души.

Юл Бриннер в исполнении Сергея Лисинчука. Фото: Вероника СТАХЕЕВА

Бриннер в исполнении Сергея Лисинчука более зрелый, местами циничный, знающий себе цену и то, чего ему это все стоило. Это уже тот самый любимец публики, переживший немало потрясений, разочарований и драматических коллизий.

Сложный двухчасовой грим, чтобы превратить актера в обритого наголо Бриннера, добавляет ему те самые характерные и узнаваемые черты, которые являются неотъемлемой частью всего образа Бриннера.

Женщины, окружавшие Юла, стали настоящим украшением этого спектакля. И тут, безусловно, на первое место выходит Марлен Дитрих в исполнении Натальи Овчинниковой - гениальная и очень холодная. Рисунок роли выведен яркими, жесткими красками, в котором настолько потрясающе передана внутренняя сила и харизма, что каждое ее появление на сцене моментально приковывает к себе взгляд, который невозможно отвести.

Мерилин Монро (Ольга Налитова) также оказалась в плену обаятельного парня с загадочной русской душой. Ее живое и игривое выступление в образе золотой куклы подчеркивает не только тот самый «золотой век» Голливуда, чьим секс-символом она стала, но и саму трагическую судьбу Монро в дальнейшем.

Ингрид Бергман, еще одна звезда мирового кинематографа, роль которой досталась Елене Пономаренко, получилась на удивление изящной, полной внутреннего достоинства и шарма. Она была буквально «обречена» на роман с Бриннером.

Успех, которым Юл пользовался у известнейших актрис, привел к краху с женой, Вирджинией Гилмор (Валерия Запорожец). Но это не помешало ему еще трижды связать себя узами брака.

Юл Бриннер и Мерлин Монро (Сергей Лисинчук и Ольга Налитова). Фото: Вероника СТАХЕЕВА

Не менее драматично складываются отношения звезды с сестрой Верой (Татьяна Иванашко). Ее красота, прекрасный голос заставляли Бриннера боготворить сестру, с которой он был «на одной волне». Их привязанность друг к другу порой очень сильная, но оттого и еще более трагичная. Неоднократные заявления Бриннера журналистам о своем происхождении, в том числе, что один из родителей был родом из цыган, и послужили причиной окончательного разрыва с сестрой.

Художник-постановщик Андрей Климов придумал очень яркие костюмы и декорации, как того потребовал режиссерский замысел. Очень наглядная сценография дает сразу представление о месте пребывания Бриннера - Харбин, Париж, Нью-Йорк.

Роль короля Сиама в бродвейском мюзикле «Король и я» принесла Бриннеру не только огромный успех и награду Американской киноакадемии «Оскар», который он получил после экранизации этой пьесы на большом экране. Эта роль навсегда закрепила за ним звание короля. А после выхода вестерна «Великолепная семерка» Бриннер стал настоящим ковбоем. Публика шла на спектакли с его участием, только чтобы увидеть Бриннера вживую.

Его жизнь была наполнена блеском, невероятной страстью, поиском свободы, огромными победами. Это спектакль про человека и о цене сумасшедшего успеха, за которым прячется драма личной жизни и внутренняя трагедия. Но не мешает нам осознавать, что Юл Бриннер действительно «ковбой, король, великолепный».

Этот мальчишка, родившийся в доме на Алеутской, в самом центре Владивостока, где в его честь воздвигнут памятник, смог покорить весь мир. Не потому ли он так дерзко смотрит на Тихий океан, за пределами которого творилась история, вошедшая навсегда не только в зал славы мирового кинематографа, но и в летопись нашего города.

Юлия Никитина. Фото: Из личного архива

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).

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