Теперь приморцы знают о возможностях "Пушкинской карты"

Проект «Пушкинская карта» имеет все перспективы на большое будущее Фото: Юлия Лоза

1 сентября стартовал масштабный федеральный проект «Пушкинская карта». Идея о создании появилась давно, потому что проблема отсутствия интереса к культуре у молодежи, не будем этого скрывать, стоит остро. Цель проекта – вовлечь детей и молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет к изучению искусства, мотивировать их к освоению ценностей отечественной российской мировой культуры и повысить тягу к искусству подрастающего поколения. Планы намечены амбициозные. Ребята смогут бесплатно посетить спектакли, выставки, поприсутствовать на виртуальных и реальных встречах с интересными людьми и, конечно же, получить такой доступ к другим культурным благам.

Чем интересен и хорош этот проект, так это тем, что ребята могут посмотреть и выбрать для посещения концертов, театров и галерей не только родного города, но и любого другого. Например, если владелец «Пушкинской карты» запланировал поездку куда-нибудь, он может легко приобрести билеты на общественные мероприятия, которые будут там в ближайшее время. Конечно же, для учреждений культуры это определенная конкуренция и для министерства это некий мониторинг пользы проекта и предмет для размышления. По итогу года станет ясно, какие мероприятия и учреждения наиболее востребованы среди молодежи, это и подстегивает к хорошей конкуренции.

Министр культуры и архивного дела Бронникова Елена Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- В нашем крае в проект на сегодняшний день входят 7 муниципальных учреждений культуры, есть еще и федеральные, но мы знаем, что подключен музей имени Арсеньева, все его филиалы, приморская сцена Мариинского театра, Приморская краевая филармония, краевой драматический театр молодежи, краевой театр кукол, Приморская государственная картинная галерея, Приморский культурный исторический центр «Россия - моя история», это два краевых музейно-выставочных центра Находки и Дальнегорска. Есть определенные ограничения: в этот проект не входят кинотеатры, зоопарки, цирки и океанариумы. Мы уже обдумываем, как включить в программу детские школы искусств в муниципалитетах, потому что у них проходят отчетные концерты, которые можно будет посещать по «Пушкинской карте». Также в перспективе библиотеки, если в них будут проходить различные курсы, либо встречи с писателями на платной основе-, рассказала министр культуры и архивного дела Бронникова Елена.

Проект «Пушкинская карта» имеет все перспективы на большое будущее, ведь он позволяет подрастающему поколению расширять культурное пространство. На сегодняшний день в филармонию продано больше 200 билетов, наблюдается в основном положительный отклик не только от самих подростков, но и от их родителей. Наиболее активно покупают билеты на концертные программы в рамках фестивалей. Театр молодежи подключился к проекту с самого начала его реализации, на его мероприятия по карте приобрели уже больше 900 билетов. Если ранее культуре не уделяли должного внимания, то благодаря такому проекту, как «Пушкинская карта» сейчас ярко ощущается колоссальная поддержка в сторону искусства.

- На сегодняшний день театр молодежи видит с каждым спектаклем все больше новой зрительской аудитории, это очень важно для нас. Мы отмечаем обратную связь со стороны зрителя и ценим их интерес, - отметил Селезнев Игорь, директор театра молодежи.

Селезнев Игорь - директор театра молодежи Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы рассматривается в дальнейшем для всех желающих возможность покупать по «Пушкинской карте» групповые билеты, для школьников и студентов. Одной из основных задач проекта является привлечение нового зрителя. Ведь есть те, кто никогда не был в филармонии, не ходил в театр или на балет. В первую очередь это касается ребят, которые учатся в школах. В филармонии подготовили специальные программы для школьников о русских поэтах и истории, а также планируют дальнейшее развитие этой идеи.

- Нас очень удивило, что из того количества зрителей, которое мы видим в филармонии, очень много ребят посетили наш фестиваль культуры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на то, что это была академическая программа. Билеты покупали именно на это мероприятие. Я была очень рада увидеть большое количество молодежи и подростков, – поделилась Сергеева Татьяна, художественный руководитель филармонии Приморского края.

Сергеева Татьяна, художественный руководитель филармонии Приморского края Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что номинал «Пушкинской карты» составляет 3 тысячи рублей, обналичить эти средства нельзя. Зато пока нет никаких строгих ограничений по покупке билетов для друзей и родных. То есть, если человек приобрел два билета на одно мероприятие, он может пригласить с собой друга и пройти вместе с ним. В следующем году планируется увеличить сумму на карте до 5 тысяч рублей. Также рассматривается введение в программу людей старше 22 лет, ведь проект заинтересовал и старшее поколение. Карту можно зарегистрировать через приложение «Культура», либо через Госуслуги, она будет отображаться в электронном виде, на ней будет виден баланс, а ниже перечислены все места для посещения.

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