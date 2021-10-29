Экс-мэр Владивостока о строительстве «Магнума»: «Мне пришлось самому стать строителем»

Прожекторы апарт-отеля из двух башен видно во многих частях Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев рассказал, почему забуксовало строительство комплекса «Магнум» - по его словам, стройку апарт-отеля заморозили проблемы строительного рынка на Дальнем Востоке. «Магнум» планировался как жилой комплекс, однако позже стал отелем премиум-класса. Он ориентирован на прием гостей из стран АТР.

- Всё даётся очень нелегко. Стройка затянулась как по объективным, так и по субъективным причинам. Но самая главная в том, что в Приморье фактически нет строительной отрасли и мало хороших строителей, проблема со строительными материалами. Мне пришлось самому стать строителей, погрузиться во все эти вопросы, чтобы все делалось, - рассказал экс-глава краевой столицы.

Николаев пояснил, что объект станет апарт-отелем для премиальных гостей:

- Сначала строили "Магнум" как жилой комплекс, но сейчас придерживаемся концепции превращения его в апарт-отель, так как видим востребованность в таком объекте в Приморском крае. Будут 322 апартемента от 60 до 350 квадратных метров, - добавив, что несмотря на «азиатские ориентиры», часть апартаментов сдадут как жилые объекты.

Напомним, апарт-отель «Магнум» станет двумя 24-этажными башнями на улице Володарского, соединенными перемычкой в районе 21-23 этажей. Отделку на верхушке украсят конические антенны. На сайте проекта рассказали, что это закрытый премиальный клубный дом с панорамой на бухту Золотой Рог:

- Только члены клуба решают, кто будет жить в доме, пользуются всеми привилегиями, полным спектром услуг клуба, начиная от консьерж-службы и заканчивая уникальной системой «Умный дом».

Сдать дома в эксплуатацию планировали еще в 2016-2017 годах, но до сих пор строительство не завершено. «Комсомолка» писала, что, предположительно, Николаев строит комплекс за свой собственный счет, без привлечения денег банка или, тем более, дольщиков, поэтому и не ограничен в сроках. Тогда пошли слухи и легенды о шике башен Владивостока: мол, уже отделаны золотые унитазы и барокко-интерьеры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Легенда отечественного криминала приехал в гости к экс-мэру Владивостока, бывавшему в розыске

Саша Белый посмотрел макет жилого комплекса, который строят больше десяти лет (подробнее..)

На башнях-близнецах экс-мэра Владивостока зажглась подсветка

Особенно хорошо новая иллюминация смотрится в тумане и при низкой облачности (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03